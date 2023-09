Onet-le-Château : inauguration du nouveau complexe de pétanque et quilles aux Costes-Rouges

Un nouvel espace pour les boulistes et les quilleurs !

Le nouveau complexe de pétanque et quilles des Costes-Rouges a été inauguré ce vendredi soir, en présence du maire, Jean-Philippe Kéroslian, des élus municipaux, d’Angel Castro, président du Pétanq’Club des Costes-Rouges et Cyril Falguières, président du Sport Quilles Onet-le-Château, mais aussi de nombreux invités et présidents d’associations, dont ceux des autres clubs de pétanque de la commune.

Ce nouvel espace de pratique pour les boulistes et quilleurs de la commune, à proximité du parc paysager et du stade des Albatros, comprend 9 terrains de pétanque, ainsi qu’un terrain de quilles. Ce sont plus de 700 m² qui vont ravir les 90 licenciés du Pétanq’Club des Costes-Rouges et les 40 adhérents du Sport Quilles Onet-le-Château, mais cet espace est bien évidemment accessible à l’ensemble des amateurs de ces sports traditionnels. Preuve de l’ancrage de la pratique de ces sports sur la commune, la Ville d’Onet-le-Château accueille également le siège du Comité Départemental de Pétanque de l’Aveyron, situé non loin du site des Costes-Rouges et le Comité Départemental de Quilles, situé aux Quatre-Saisons.

Un équipement réalisé par les services techniques de la ville

Ce nouvel équipement a entièrement été conçu par les services techniques de la ville d’Onet-le-Château. Le site accueillait auparavant l’ancienne salle de karaté, déplacée à l’Athyrium. Depuis sa démolition, l’équipe a fait un travail remarquable, un projet ambitieux dans lequel de nombreuses étapes ont dû être respectées afin d’obtenir aujourd’hui ce résultat, pour une enveloppe globale de 70 000 €. Si tous les sportifs peuvent désormais en profiter, il reste à finaliser l’éclairage (pour jouer en nocturne) et à créer le club house (pour des moments conviviaux), qui devrait voir le jour au début de 2024.

En attendant, tous ont profité du lieu et d’une météo clémente (mais venteuse), pour fêter autour d’un pot, après la MDA, le parc paysager, le pôle social et médical, ce boulodrome, nouvelle étape pour les Costes-Rouges.