Rignac. Un pilote moto qui monte en puissance

G2R, c’est un team d’une famille de motards père, mère et fils, tous les trois passionnés de compétition moto qui s’associe avec un ami d’enfance dans le but de réaliser un rêve de gosse : participer à des courses moto sur circuit.

Les 2 et 3 septembre se tenait la finale des Coupes de France Promosport sur le circuit de Nogaro dans le Gers. À cette occasion, le Mayrannais Léo Gibelin ainsi que son team G2R ont atteint leurs objectifs bien au-delà de leurs espérances.

" On s’était donné le pari de réussir à terminer une course dans les 15 premiers et de marquer des points en championnat" explique Léo. Pari lancé, pari tenu dès la mi-saison sur le circuit de Lédenon (30) en terminant 13e, puis 14e et 12e sur le circuit de Magny-Cours dans la Nièvre, enfin deux places de 7e décrochées après de belles bagarres en finale à Nogaro dans le Gers.

"Dès les premières courses, nous avons constaté à quel point le niveau était élevé, mais avec beaucoup de travail et de détermination nous avons fini par nous battre avec les dix meilleurs pilotes" explique Léo qui pour 2024 annonce vouloir "finir toutes les courses dans le Top10, se rapprocher des pilotes de tête et pourquoi pas obtenir un premier podium".

Pour ce, il faudra travailler dur et… un budget qui dépassera les 20 000 € de cette année, obtenu grâce des sponsors pour la majorité œuvrant sur la commune. Contact 07 77 00 85 75 ou leogibelin4@gmail.com