Lassouts. Une dernière récompense de fin de saison

La saison 2023 du Sport Quilles Lassoutois n’en finit pas cette année, alors que nous parlons déjà de 2024, une dernière compétition était au programme du club ce week-end.

Chaque année les nationaux de quilles regroupent les meilleures équipes de la saison. La quadrette de Thomas Lemouzy, Alexandre Capus-Septfonds, Simon Gardes et Louis Conte a donc été conviée à participer à cette journée qui s’est déroulée en toute convivialité à Toulouse. Ils sont revenus avec la médaille de bronze et une partie à 50 pour Louis dans la dernière manche. Belle performance avant le repos hivernal.

Place maintenant aux animations du club avec un apéro concert gratuit le 14 octobre à partir de 20 heures à la salle des fêtes avec les IMC et les Contres-Temps, buvette et restauration sur place (planchas et soupe au fromage). Si le temps le permet, ce même jour le club organisera le challenge du club et un amical à partir de 14 heures au terrain de quilles.