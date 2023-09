"Consommer moins, mais mieux est désormais perçu comme une valeur positive" (Pierre Gomy, Kantar Insights)

(ETX Daily Up) - L'écart entre la volonté de s'engager sur le plan écologique et le véritable passage à l'acte reste colossal, selon une nouvelle étude. En cause ? Le prix, encore perçu comme le frein principal pour franchir le cap. Mais d'autres facteurs entrent également en ligne de compte, comme le manque d'information ou l'absence de transparence des entreprises. Décryptage avec Pierre Gomy, Head of Sustainability, Central & Southern Europe chez Kantar Insights.

Consommer local, acheter moins de vêtements, freiner sur la voiture, éviter l’avion… Les citoyens sont conscients de l'urgence de réduire leur empreinte carbone. Mais ils rencontrent toutefois des difficultés à passer concrètement à l’acte ou à adopter des habitudes écologiques sur le long terme. Un phénomène sociétal bien connu que les anglophones appellent le "value-action gap", et que Kantar Insights France surveille de près. L’institut d’études publie une nouvelle étude réalisée sur un panel de 1000 Français et Françaises, qui révèle que 95% des consommateurs souhaiteraient adopter une consommation plus responsable, mais que seulement 13% déclarent avoir changé leurs habitudes. La raison principale ? Leurs revenus ne leur permettent pas d’accéder aux produits et services écologiques, généralement perçus comme plus chers. L'enquête dévoile également les leviers de la transition écologique auxquels les consommateurs se montrent les plus réceptifs et qui peuvent "nourrir la réflexion de certaines entreprises pour aider leurs clients à résoudre cette équation", estime Pierre Gomy, Head of Sustainability, Central & Southern Europe chez Kantar Insights. Entretien.

En dehors du pouvoir d’achat, quels autres facteurs freinant la volonté des consommateurs de s'engager durablement avez-vous identifiés ?

Le prix ressort en effet systématiquement comme principale barrière. Mais il y a aussi un manque criant d'information : les consommateurs ne savent pas toujours comment savoir si un produit est écologique ou non, ou alors, ils doutent des renseignements qu'ils ont à leur disposition, ce qui pose également la question de la fiabilité des labels. La difficulté de se procurer certains produits est aussi fréquemment évoquée : on ne sait pas forcément où se rendre pour les trouver. Sans oublier que l’habitude de faire ses courses le plus vite possible, de façon presque mécanique, revient assez vite. Pressés, les consommateurs qui réalisent leurs achats dans les grandes surfaces ont tendance à se diriger vers des produits qu'ils connaissent et ne prennent pas toujours le temps de chercher des produits plus respectueux de l'environnement.

Il y a aussi le doute sur la qualité équivalente du produit durable par rapport à celui qui ne l’est pas. Il est par exemple fréquent d’entendre que la vente en vrac est moins hygiénique que les produits vendus dans leur emballage ou que la voiture électrique est moins performante que la voiture thermique… À ces freins s'ajoute une difficulté certaine à renoncer à nos habitudes. Et rien d’étonnant à cela, puisque nous évoluons depuis 60 ans dans un modèle qui nous incite à consommer pour notre plaisir, toujours plus et tout le temps !

Parmi les solutions que les consommateurs sont les plus enclins à mettre en place pour s'engager sur le plan écologique, on distingue celle de s'essayer à l’autosuffisance, plébiscitée à 69% par les sondés. Ce résultat vous a-t-il surpris ?

Oui, car c’est la première fois qu’il ressort de façon aussi nette dans l’une de nos études. Cette notion d’autosuffisance est large, puisqu’elle englobe aussi bien la volonté de fabriquer ses propres produits ménagers, que de cultiver son potager ou encore de produire son électricité. L'impact du Covid n'y est sans doute pas étranger, tout comme le contexte d'inflation, bien sûr.

Dans la même mouvance, mais de façon plus globale, la sobriété est prônée par 72% des répondants. Le fait de consommer moins, mais mieux est désormais perçu comme une valeur positive, et non comme de l’écologie punitive, avec un sentiment de fierté et d’auto-satisfaction. Même si, là encore, le prix va s’avérer encore très déterminant face à l’acte d’achat au moment où l'on se retrouve dans le magasin. La tentation d’acheter deux pulls à bas prix dans un magasin de fast-fashion au début de l’hiver quand on commence à avoir froid peut par exemple rapidement prendre le dessus !

La vente directe est également largement encouragée par les consommateurs (82%)…

Oui, tout à fait. Les Français ont parfaitement compris que moins il y a d’intermédiaires, moins cela coûte cher. Un raisonnement somme toute logique, que beaucoup de consommateurs envisagent comme un levier efficace et que les entreprises pourraient davantage mettre en place.

Justement, que recommanderiez-vous aux entreprises, afin qu'elles puissent aider leurs clients à adopter une consommation plus raisonnée ?

D’être le plus transparentes possible dans leur communication ! Le prix est un bon point de départ pour remettre en question nos habitudes d’achat : on ne dispose plus du même budget, donc on commence à faire attention. Les entreprises auraient tout à gagner en expliquant aux clients pourquoi leur produit coûte tel prix, peut-être que cela encouragera davantage les consommateurs, qui sauront d’où vient cette valeur. Je pense par exemple à Code41, une nouvelle marque de montres suisses 100% transparente, qui communique sur toutes les étapes du processus des produits qu’elle commercialise.

Un autre levier d'action efficace serait de recourir au savoir-faire marketing pour rendre des comportements vertueux désirables, auxquels les consommateurs pourront s'identifier. Il ne s'agit pas d'en parler spécifiquement, mais plutôt de les mettre en scène dans les supports de communication des marques, afin de susciter de nouveaux automatismes chez les clients. L'idée globale est de communiquer autrement, en recentrant les besoins des consommateurs sur des facteurs humains et non de consommation.

Le 4 octobre, Kantar publiera la 3ᵉ édition de l'étude Sustainability Sector Index, réalisée dans 30 pays sur les cinq continents et dans laquelle il sera également question de "value-action gap". Avez-vous observé des différences notables entre les pays à ce niveau ?

Nous sommes plutôt parvenus au constat que l’écart entre les volontés de s’engager et les comportements se retrouve partout, et souvent avec les mêmes facteurs. Mais ces thématiques varient bien sûr en fonction de la situation économique, climatique et politique des pays. De façon assez logique, le pouvoir d'achat comme frein à l'engagement écologique s'exprime par exemple encore plus dans les pays en développement que dans les pays riches.