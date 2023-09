Villefranche-de-Rouergue. Coupe Écureuil : dernière journée de poules, dimanche

Dernière journée ce dimanche de la phase poule Coupe Ecureuil réservée aux équipes aveyronnaises. En 1re division, l’équipe 1 masculine Villefranchoise s’imposait à domicile 4/0 face à Rodez Stade 2, terminant à la deuxième place de ce groupe derrière Capdenac 1. Victoires en simple de Titouan, Louis et Valentin.

En 2e division, le TCV 2 réalisait à Decazeville un score de parité avec l’équipe 1 locale 2/2, victoires en simple de Camille et Frédéric Gasc. Ce bon résultat qualifie la formation Villefranche pour les 1/2 finales.

Prochaines rencontres, le Challenge Thenegal et des oppositions avec des équipes lotoises, du Cantal et de la Corrèze. L’école de tennis est désormais lancée avec le nouvel enseignant Camille et les éducateurs. Les cours se déroulent les mercredis et samedis en journée et les vendredis après après-midi. Il est encore possible de rejoindre les groupes. Les cours d’initiation adultes ont lieu le lundi à 19 h.

Pour tous les licenciés et toute personne souhaitant nous rejoindre, l’assemblée générale devrait se dérouler fin septembre, la date et l’heure seront confirmées.