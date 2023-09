Football : découvrez les affiches du prochain tour de la Coupe de France pour les Aveyronnais

Après ce week-end, dix formations féminines et masculines sont encore en lice en Coupe de France ! Mardi 19 septembre, la Ligue de football d'Occcitanie a tiré au sort les rencontres du quatrième tour pour les hommes et du troisième tour pour les femmes. En voici les affiches.

Dix équipes aveyronnaises sont encore en course en Coupe de France ! Ce week-end des 16 et 17 septembre, deux formations féminines (Comtal et Druelle) et huit formations masculines (Aguessac, Onet, Saint-Laurent-La Canourgue, Capdenac-Figeac, Montbazens-Rignac, Comtal, Saint-Affrique et Réquista) ont remporté le billet pour la prochaine étape de la compétition.

Pour les hommes, c'est le tour des maillots et de l'entrée en lice des N2 ! Les huit équipes aveyronnaises vont disputer le 4e tour de la compétition. Quand les femmes vont s'attaquer au 3e tour.

Les rencontres auront lieu entre le week-end des 30 septembre et 1er octobre.

Coupe de France féminine - 3e tour

Comtal (R2) - Carcassonne (R2)

Druelle (R1) - Fontenilles (R2)

Coupe de France masculine - 4e tour

Saint-Affrique (R3) - Revel (R1)

Aguessac (D1) - Toulouse Rodéo (R1)

Saint-Laurent-La Canourgue (D2) - Cambounet (D1)

Réquista (R3) ou Crémade - Ségoufielle (D1)

Catus (D2) - Montbazens-Rignac (R3)

Capdenac-Figeac (R2) - Colomiers (N3)

Onet (N3) - Muret (R1)

Comtal (R2) - Garonne Gascogne (R2)