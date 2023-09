Flavin. La "fête d’automne" en approche

Dans les années 1980, le père Louis Périé a organisé avec des bénévoles des repas qui permettaient aussi de danser des danses traditionnelles.

Le 2e week-end d‘octobre est ainsi devenu un rendez-vous familial très apprécié autour des fruits de saison, châtaignes et pommes à cidre. Le repas du samedi soir s’organisait autour des poulets rôtis à la broche sur place, accompagnés de pommes de terre cuites au four du boulanger. Ensuite, on dansait jusque tard dans la nuit.

Le relais paroissial de Flavin a décidé de renouveler la formule de ce rendez-vous festif. Le menu reste inchangé (salade composée, poulets rôtis, pommes boulangères cuites au Terral, fromage, dessert). Le repas sera servi à partir de 12 h 30, dimanche 15 octobre, à la salle polyvalente de Flavin. Tarifs : 20 € pour les adultes (thé dansant compris), 5 € pour les enfants des écoles primaires. L’apéro et la fin du repas seront accompagnés en musique par l’orchestre François-Xavier.

À partir de 15 h, les danseurs pourront rejoindre les participants au repas, pour prendre part à un thé dansant jusqu’en début de soirée, toujours avec François-Xavier.

Pour le repas dansant, les inscriptions sont obligatoires au 06 81 03 22 79 ou 06 26 74 31 50 ou 06 83 51 06 48. Il est également possible de s’inscrire au bureau de tabac de Flavin. Les inscriptions seront closes le jeudi 12 octobre. Pour le thé dansant seul : l’entrée de 8 € sera réglée sur place, consommation offerte.