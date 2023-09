Sénergues. Rétrospective et projets pour l’association des Amis du bois du Bac

Les Amis du bois du Bac ont tenu leur assemblée générale, précédée d’un conseil d’administration voilà peu. Le président Gilles Castillon ouvre la séance et demande au secrétaire de présenter le rapport moral 2022. Jean-Claude Richard relate les travaux d’entretien et d’aménagement effectués. Il souligne l’heureuse initiative de Jenny l’Américaine qui a disposé de nombreuses lauzes humoristiques peintes par ses soins.

Il rappelle le nettoyage-débroussaillage du chemin du pont du Tayrac à Riach en juillet et la tenue d’un CA le 29 juillet suivi d’une AG le 23 septembre. Puis en compagnie du président il fait le point des activités 2023, avec à nouveau l’entretien du chemin des cascades, la participation de Jean-François et Jean-Claude à la réunion des associations tenue à la mairie et le concours de plusieurs membres de l’association à la journée d’entretien des chemins organisée par la municipalité le 6 mai.

Brigitte Roussel, trésorière, présente le compte rendu financier, résultat, bilan 2023 et le budget prévisionnel 2023, qui prévoit le maintien du prix de la cotisation annuelle. Il est ensuite procédé, conformément aux statuts, au renouvellement de cinq administrateurs sortants. Ceux-ci sont reconduits dans leurs fonctions.

Les projets 2024

En ce qui concerne l’entretien du chemin, il est décidé de le partager en trois sections avec un responsable pour chacune. L’association fournira aux bénévoles le carburant et l’huile nécessaires. Le sentier botanique est toujours d’actualité. Daniel Cailhol va faire bénéficier l’association de matériels inutilisés qu’il a récupérée auprès d’un autre sentier botanique.

La poursuite du nettoyage et de l’assainissement du chemin en cadastré du pont du Tayrac, à Riach, en liaison avec la mairie et les propriétaires riverains. Il permettra d’offrir deux variantes au débouché du sentier des cascades pour le plus grand bonheur des randonneurs et des vacanciers.