Arvieu. Un nouveau contrat de projets pour le Lévézou et les Raspes du Tarn

Un nouveau contrat de projet Aveyron territoires Lévézou et Raspes du Tarn vient d’être présenté à la salle des Tilleuls, puis signé par André At, vice-président du Département, Yves Regourd, président de la communauté de communes du Pays de Salars, Jacques Arles, vice-président de la communauté de communes Muse et Raspes du Tarn et Arnaud Viala, président de la communauté de communes Lévézou-Pareloup.

"Le Département souhaite être aux côtés des communes et des communautés de communes du territoire du Lévézou et des Raspes pour la mise en œuvre de leurs projets. Il s’engage à mettre à disposition les ressources humaines, techniques et financières dont il dispose afin d’accompagner le territoire dans les projets et défis auxquels il a à faire face pour demain", ont indiqué les représentants de la collectivité départementale. Le projet porte sur 4 axes de développement pour le territoire soit les "équipements structurants", "l’offre de services en milieu rural", "l’attractivité du territoire" et "l’environnement". C’est dans ce cadre que la communauté de communes Lévézou Pareloup a sollicité par exemple un accompagnement au Département pour la mise en œuvre de son programme pluriannuel d’entretien et de modernisation des chaussées dont Arvieu pourrait bénéficier par la requalification de la RD176 en traverse de Pareloup et de la RD56 en traverse du bourg. Parmi les projets pour Arvieu, on notera aussi la réhabilitation du presbytère, la dynamisation et réhabilitation du site touristique et l’assainissement du hameau de Pareloup.

Comme disent les jeunes de par ici, "A Arvieu, on est vivant B…" et c’est aussi parce qu’on n’est pas seul.