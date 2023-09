La Loubière. Un tournoi pour une union

Le Ping-pong club lioujacois a mis à profit l’intersaison sportive pour finaliser l’absorption sollicitée par le club d’Entraygues qui souhaitait se repositionner géographiquement par rapport au lieu de résidence et d’activité professionnelle de l’ensemble de ses effectifs.

Pour sceller cette union dans la fraternité et la convivialité, un grand tournoi interne, suivi d’un repas et d’une soirée dansante avaient été programmés, samedi 16 septembre. Ce tournoi était conçu sur la base d’équipes composées de joueurs adultes débutants ou expérimentés et des jeunes en formation afin d’équilibrer les niveaux des équipes de trois joueurs. Ce tournoi s’est déroulé dans un très bel esprit mais avec beaucoup d’ardeur comme le souhaitaient les organisateurs. Les joueurs issus des deux clubs et qui seront désormais représentés par neuf équipes sous les couleurs du Ping-pong club lioujacois, ont pu mieux se connaître et s’apprécier au cours de la soirée conviviale et sportive qui a duré jusqu’à une heure avancée de la nuit.