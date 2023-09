Onet-le-Château. Anne Gayral présentait son troisième ouvrage "La Couture upcycling"

Anne Gayral est professeur de couture, en présentiel, vidéo et livres, au sein de son entreprise "l’atelier des Gourdes" et ce samedi, elle dédicaçait à l’espace culturel son 3e ouvrage "la couture upcycling" ou l’art de redonner une autre vie à des habits qui sont au fond de nos armoires, parce que trop courts, ou trop grands et les transformer tout en gardant leur fonction première " C’est de loin le livre que j’ai eu le plus de plaisir à écrire : il n’est que créativité…".

De fait, l’intérêt de ce livre est qu’il ne s’adresse pas aux "pros", mais à des personnes qui veulent faire vivre leur garde-robe en la transformant. Très pédagogue et largement illustrée, l’explication est proposée pas à pas, avec de nombreux détails et précisions qui la rende vraiment accessible à tous.

"En plus du côté écologique, économique et anti-gasp, c’est assez rapide, c’est plus facile que de créer un habit en entier et cela fait quand même de nouveaux vêtements" conclue Anne Gayral.