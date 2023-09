Boussac. Balade dans le Midi pour les aînés

Dans le cadre de sa sortie automnale, le club des infatigables de Boussac-Vors s’est donné rendez-vous à l’espace Raymond Lacombe pour un départ avec l’autocar Raynal en direction du sud.

Passage sur le viaduc de Millau, le Larzac et la descente vers le Midi pour un premier arrêt au Pont du diable qui franchit l’Hérault en compagnie de ses deux congénères. Une promenade a permis d’apprécier ce site où il est bien précisé qu’il est interdit de plonger dans les eaux de la rivière : "il y en a qui ont essayé". Direction ensuite vers Saint- Guilhem-Le-Desert pour le repas de midi suivi de la visite libre du village. Un des plus beaux villages de France, situé sur le chemin de Saint-Jacques et qui est construit autour de son abbaye de Gellone.

Après avoir déambulé dans ses rues pittoresques, rien de tel pour se préserver de la chaleur que d’aller faire la visite d’une grotte : Celle de Clamouse, située tout proche de là tombait à point nommé.

Le groupe fut conduit durant une heure et demie sous la conduite de Clementine qui a su mettre en valeur et communiquer tout l’intérêt et les richesses de cette merveille souterraine.

Après un goûter pris sur place, c’était l’heure du retour pour terminer cette agréable journée.