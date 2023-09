Saint-Saturnin-de-Lenne. C’est la rentrée au club des aînés

Mardi 12 septembre le club "Fleur des Causses" a fait sa rentrée après la pause d’été. Afin de se remettre en forme, la journée a débuté par une marche sur les hauteurs autour du village. À midi, ils étaient une soixantaine pour le repas. Le temps étant incertain, les organisateurs ont renoncé au cadre verdoyant du camping pour celui, plus sûr, de la salle des fêtes. Retrouvailles autour de l’apéro puis installation pour le repas partagé dont la formule séduit toujours. Le club propose saucisse grillée, vin et pain ; chaque participant apporte un plat à partager. L’ensemble donne un buffet généreux aux multiples saveurs où chacun trouve de quoi réveiller ses papilles. Autour des tables les discussions sont animées et joyeuses ; le plaisir de se retrouver est évident. D’autres rendez-vous sont donnés : tous les lundis atelier tricot, avant-hier, ce fut journée départementale à St-Laurent (Ensemble sur les Chemins de la Convivialité), hier, la chorale a animé le goûter de l’ADMR à Canet. Les beloteurs, quant à eux, se retrouveront pour taper le carton à St-Laurent le 28 septembre. En suivant, c’est l’atelier cuisine qui dès le 10 octobre retrouvera le chemin des fourneaux… etc.

Cette rentrée laisse présager une bonne année pour le club.