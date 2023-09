Luc-la-Primaube. Fin de parcours pour l’équipe fanion en Coupe de France

Après s’être facilement défait de l’Avenir Olympique Bozoulais (10-0) lors du deuxième tour de Coupe de France, l’équipe fanion de Luc Primaube Football Club se rendait à Sébazac pour affronter Comtal pour le 3e tour. Avec une équipe rajeunie, les protégés de Franco Vignola ont bien lutté contre des locaux techniquement supérieurs. En effet, après avoir mené 2 à 1, les Luco-Primaubois ont été surclassés par une équipe évoluant en R2 et se sont inclinés 6 à 2. Place au championnat ce samedi 23 septembre avec à 18 h la réception de l’AF Biars Bretenoux 2 au stade municipal de La Primaube.

Les deux équipes réserves l’ont emporté respectivement 2 à 0 face à Saint-Georges-Saint-Rome pour l’équipe 2 et 6 à 3 face aux Mahorais pour l’équipe 3. Après deux journées de championnat, ces deux équipes occupent le fauteuil de leader de leur poule.

Les U17 qui se déplaçaient à Ouest Aveyron, ont fait honneur à leurs couleurs et à leur sport. Sur un très mauvais terrain, au terme d’un match intense, ils se sont inclinés 3 à 2 (buteurs Nacim et Matheo). Une issue un peu cruelle car ils ont concédé le 3e but à la 90e minute ! Chez les U15, défaite de l’équipe 1, 4 à 3, contre Le Buisson et victoire de l’équipe 2, 4 à 2 face à Lévézou. Chez les U13, défaites encourageantes de l’équipe 1 face à des gros morceaux de la poule, 1 à 0 contre le RAF 1 et 2 à 0 face à Onet-le-Château 2 et victoires de l’équipe 2, 3 à 1 contre Naucelle 1 et 2 à 0 face à Lévézou 2.

Belle participation des jeunes joueurs U7, U9, U11 et U13 à la journée Sport Santé Bien-Être organisée par la municipalité de Luc-la-Primaube. Tous les joueurs présents, leurs parents et les éducateurs, qui malgré la contrainte horaire ont organisé des entraînements ou plateaux plus tôt dans la matinée pour participer à ce défilé façon Jeux Olympiques Paris 2024, ont été remerciés par les dirigeants du club.