Aux États-Unis, les jeunes se passionnent pour le métier d'agriculteur

(ETX Daily Up) - L’agriculture américaine se porte bien puisqu’elle se situe au deuxième rang mondial, derrière la Chine, en termes de production. Mais elle est confrontée à un vieillissement de sa main-d'œuvre. Heureusement, les jeunes Américains se tournent de plus en plus vers cette filière, qu’ils jugent au cœur de grands enjeux actuels.

L’attrait de la jeunesse américaine pour les métiers agricoles tombe à point nommé puisque les agriculteurs, qui les ont nourris jusqu’à présent, arrivent en fin de carrière. L'âge moyen des 3,4 millions d'agriculteurs recensés dans le pays en 2017 avoisine les 58 ans, selon les données du département de l’Agriculture des États-Unis. Si les 35-64 ans constituent la majorité des producteurs agricoles du pays, plus d’un tiers des agriculteurs américains ont plus de 65 ans. Ce qui laisse penser qu’ils partiront certainement à la retraite dans les prochaines années.

D’où l’importance d’assurer la relève. Pour l’heure, moins de 10% des professionnels de la terre ont moins de 35 ans aux États-Unis, mais ce pourcentage est en nette progression, selon Bloomberg. Un nombre croissant de jeunes souhaitent travailler dans l’agriculture pour être au contact de la nature et des animaux, mais aussi pour lutter contre le réchauffement climatique. Pour cause, la filière agricole est responsable de 23% des émissions de gaz à effet de serre de la planète, d’après les derniers travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Dans le même temps, elle est exposée à des aléas climatiques de plus en plus fréquents et intenses, tels que des épisodes de canicule, de sécheresse, de grêle, de gels tardifs ou des inondations.

La nouvelle génération d’agriculteurs est très sensible à ces questions environnementales et s’efforce de réfléchir à des systèmes agricoles et alimentaires adaptés au défi climatique. Elle se met en scène sur les réseaux sociaux pour moderniser l'image de l'éleveur-agriculteur et susciter des vocations. Elle semble avoir trouvé un public réceptif sur TikTok puisque les hashtags #genzfarming et #millennialfarming comptabilisent respectivement 300,7 millions et 16,5 millions de vues sur TikTok. Les vidéos qui y sont associées témoignent de la diversité des métiers de l’agriculture, que ce soit éleveur bovin, conducteur de machines agricoles, agent horticole ou encore berger. Une grande diversité de profils

Zach Johnson (@millennialfarmer) est, lui, à la tête de la ferme familiale dans le Minnesota, comme ses aïeux avant lui. Mais contrairement à eux, il montre son quotidien de fermier sur les réseaux sociaux. Les vidéos qu’ils postent le montrent en train de cultiver du maïs et du soja sur son exploitation, mais aussi de réaliser tout un tas de tâches inhérentes à la vie à la ferme. Elles montrent que le monde agricole est très différent de celui qui domine dans l'imaginaire collectif, ce qui attise la curiosité du grand public. Résultat, Zach Johnson est suivi par 1,04 million d’abonnés sur YouTube et 298.900 abonnés sur TikTok.





D’autres jeunes professionnels de la filière suivent l’exemple de Zach Johnson en devenant des "farmfluencers". Noah Young (@thesilohfarm) possède plusieurs hectares de terres dans le Nebraska où il fait pousser des fruits et légumes, et élève des poulets, des dindes, des chèvres ou encore des vaches. Il partage des anecdotes amusantes sur sa vie à la ferme et donne des conseils pour se lancer dans l’agriculture sur TikTok, où il est suivi par 965.700 abonnés. Dans le Michigan, Tyler Blohmtreezy (@blohmtreezy) publie des vidéos sur la plateforme dans lesquelles il explique comment faire pousser des micro-pousses, ces jeunes plantes riches en nutriments et peu demandeuses de ressources.





En plus d’être plus connectée que les précédentes, cette nouvelle génération est aussi plus diverse. Elle n’est pas constituée que de fils et filles d’agriculteurs et d’éleveurs, mais aussi de nouveaux venus qui ont déjà eu une autre expérience professionnelle avant de se lancer dans le secteur. Ces derniers arrivent avec une autre vision économique et des projets très divers, ce qui pourrait profondément changer le visage de l’agriculture américaine. Les femmes jouent, elles aussi, un rôle dans cette évolution. Le département de l’Agriculture des États-Unis a estimé leur nombre à 1,23 million au dernier recensement agricole de 2017, soit une augmentation de 27% par rapport à 2012. Si ces changements sont de bon augure, il faudrait qu’ils s'accentuent au cours des prochaines années pour assurer le remplacement des agriculteurs et éleveurs vieillissants. Et faire en sorte que de plus en plus de jeunes— et de moins jeunes— choisissent d’exercer un métier agricole.