Laguiole. Balade dans le temps pour les écoliers

Les élèves de la classe des grands de l’école publique Michel Molhérat, accompagnés de leur institutrice Laure Bensen, ont eu le privilège de rencontrer Arnaud Guerin, géologue photographe, devant l’exposition "La fabuleuse histoire de l’Aubrac".

Un voyage a travers les panneaux montrant d’un côté une photo de volcans en Islande, en Italie, à Hawaï ou en Nouvelle-Zélande et de l’autre, des clichés de volcans de l’Aubrac permettant de se figurer ce qu’était le plateau il y a des sept millions d’années.

Arnaud Guérin explique qu’"aujourd’hui nous marchons à Laguiole sur du bitume, il y a 7 millions d’années c’était de la lave". Il questionne les enfants : "c’est quoi la lave ?" "Du feu liquide, des cailloux très chauffés". "Oui, les cailloux sont devenus liquides et ce qui remonte s’appelle le magma".

Les enfants sont curieux et les questions fussent, une photo particulièrement attire leur attention, où l’ont voit des élèves islandais devant un volcan en éruption, "ils sont à quelle distance ? À 800 m, la température est de combien ? Elle est de 1 173°".

"L’idée de l’exposition est de faire en sorte que les gens s’approprient leur histoire. En géologie on voit plus loin que les paysages, il y a 300 millions d’années d’histoire ici, aujourd’hui ça prend tous son sens, ça permet de voyager dans le temps, dans l’histoire des climats et de la planète", souligne-t-il. Actuellement Arnaud Guérin, fait un travail planétaire avec le conservatoire du littoral, sur la plage, un milieu extrême mal connue du public, des enjeux climatiques prégnants complémentaire avec l’expo sur l’Aubrac, où "l’on voit qu’ici il y a 20 000 ans il y avait des glaciers. La fonte des différents glaciers a fait augmenter le niveau marin cela donne la géographie d’aujourd’hui. En 2035, c’est 75 % des habitants de la planète qui vivront entre 0 et neuf mètres d’altitude, ce qui veut dire que nous sommes en plein dans les enjeux environnementaux d’aujourd’hui.", nous livre le géologue, qui a ensuite rendu visite aux résidants de l’Ehpad St Thérèse.