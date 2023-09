On ne quitte pas tous ses parents au même âge, et c'est encore plus vrai à l'échelle de l'Europe

(ETX Daily Up) - Chômage, coût de la vie mais aussi traditions culturelles... Il y a tout un tas de raisons pour lesquelles les jeunes quittent le nid familial à des âges différents, et ce plus tardivement que par le passé. En Europe, les enfants des pays du Nord partent avant 25 ans quand ceux du Sud ne prennent leur indépendance qu'après 30 ans.

On l'appelle la génération Tanguy, en référence au film d'Etienne Chatiliez, une comédie sortie en 2001 avec André Dussollier et Sabine Azéma dans le rôle de parents d'un jeune adulte diplômé et parfaitement assez intégré dans la vie active pour s'assumer lui-même. Sauf que Tanguy, interprété à l'époque par Eric Berger, ne veut pas quitter le domicile familial. Le scénario de ce film est devenu celui d'un phénomène de société indiquant que les enfants partent de chez eux de plus en plus tard. Les Anglo-Saxons les appellent la génération Boomerang.

D'après les calculs de l'Insee pour l'année 2018, près d'un jeune français sur deux âgé entre 18 et 29 ans vivaient toujours chez ses parents en raison d'un cursus universitaire long, sinon d'un contexte socio-professionnel non favorable à leur envolée, comme le chômage. Il y a aussi ces grands enfants qui n'ont pas d'autres choix que de revenir chez Papa et Maman, dans une période d'inflation, ou après des situations personnelles compliquées comme un divorce. En 2015, la Fondation Abbé Pierre avait compté que 1,3 million de jeunes adultes de plus de 25 ans vivaient chez leurs parents ou grands-parents.

Quand on dézoome et que l'on prend de la hauteur sur l'ensemble de l'Europe, la réalité devient plus nuancée. En moyenne, les jeunes partent de chez eux à l'âge de 26 ans et 4 mois, d'après les chiffres d'Eurostat, l'office de la statistique de l'Union européenne. Mais cette moyenne regroupe bien des disparités, car en Croatie, on ne prend son envol qu'à 33 ans et 4 mois ! Et ce n'est pas une exception. En Slovaquie (30 ans et 8 mois), en Grèce (30 ans et 7 mois), en Bulgarie et en Espagne (30 ans et 3 mois), à Malte (30 ans et un mois) et en Italie (30 ans), les enfants quittent le nid familial après 30 ans. A l'inverse, ce sont les pays d'Europe du Nord qui abritent le moins de "Tanguy", avec des progénitures qui deviennent autonomes dès l'âge de 21 ans et 3 mois en Finlande. En Suède (21 ans et 4 mois), au Danemark (21 ans et 7 mois) et en Estonie (22 ans et 7 mois), on devient indépendants très jeunes.

De la même manière qu'on a évoqué le chômage comme situation obligeant à revenir chez ses parents, d'autres jeunes européens connaissent un contexte professionnel compliqué. En mai dernier, le taux de chômage avait atteint 12,7% en Espagne (28,5% chez les moins de 25 ans) et 10,8% en Grèce (24% chez les jeunes), contre 4,9% au Danemark (9% chez les jeunes) d'après les chiffres officiels. Mais, ce n'est qu'une partie de l'explication car, par exemple, en Allemagne, le taux de chômage n'était de l'ordre que de 2,9% (6,1% chez les moins de 25 ans) alors que les jeunes quittent leurs parents entre 23 et 27 ans. Par ailleurs, les jeunes européennes prennent leur indépendance plus tôt que les hommes, à 25 ans et 4 mois contre 27 ans et 3 mois pour ces messieurs. L'écart peut être assez conséquent comme en Bulgarie où le différentiel est de l'ordre de 4 ans et demi, quand les femmes partent de chez elles à 25 ans et 4 mois contre 29 ans et 9 mois pour les hommes.

En 2014, le phénomène de la génération Tanguy était déjà souligné par l'organisation Eurofound, qui avançait le poids des traditions culturelles comme explications à ces âges différents à partir duquel les Européens prennent leur envol. "Même si les jeunes ont des emplois, ils ne sont pas aussi stables et permanents que ceux de leurs parents et de leurs grands-parents. La hausse du coût de l'immobilier complique plus encore les choses et freine leur départ du foyer familial", avait expliqué la chercheuse Anna Ludwinek, au média canadien La Presse.