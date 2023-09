La majorité des salariés dans le monde estiment avoir une relation malsaine avec leur travail

(ETX Daily Up) - Les heures de travail ont globalement diminué au cours des dernières décennies, mais elles se sont intensifiées. Résultat, les salariés ont souvent l’impression que leur carrière écrase tout le reste. Ce qui a une incidence sur leur degré de satisfaction vis-à-vis de leur vie professionnelle, comme le révèle une nouvelle enquête.

Le fabricant américain d’ordinateurs et d’imprimantes HP s’est demandé si le travail est toujours un vecteur de bien-être et d’épanouissement. Pour ce faire, il a sondé plus de 12.000 salariés exerçant des emplois de bureau de 12 pays, dont la France, l’Inde, les États-Unis et le Japon. Seuls 27% d’entre eux estiment avoir une relation saine avec leur travail. Dans l’ensemble, les actifs sont plus satisfaits de la place qu’occupe leur carrière dans leur vie dans les économies émergentes. Ainsi, 50% des Indiens disent qu’ils entretiennent une relation saine avec leur emploi, contre seulement 5% des Japonais.

Cette insatisfaction vis-à-vis du travail n’est pas sans conséquence sur le bien-être physique et mental des actifs. Près de la moitié d’entre eux (48%) disent que leur carrière occupe une telle place dans leur existence qu’ils se sentent épuisés émotionnellement et physiquement après leur journée de travail. Résultat, ils en viennent à délaisser leurs obligations familiales et sociales (45%), ainsi que leurs loisirs (59%). Pris entre boulot et vie perso, les salariés ont également tendance à négliger leur santé : 62% déclarent qu’ils ne font pas autant de sport ou qu’ils ne mangent pas aussi sainement qu’ils le souhaiteraient.

Du "quiet quitting" au "job hopping"

Cette situation est d’autant plus inquiétante qu’elle a des répercussions au-delà de la sphère personnelle. Les actifs mécontents de leur vie professionnelle ont tendance à moins s’investir au bureau. Ainsi, un tiers des répondants qui disent avoir une relation malsaine avec leur emploi avouent faire le strict minimum au travail. En d’autres termes, ils sont en "quiet quitting" ("démission silencieuse", en français). Près de 40% des sondés se disent également désengagés et peu investis dans la vie de leur entreprise.

Ce manque de motivation ne peut qu'accentuer le phénomène du "job hopping" (le changement fréquent d'emploi), en croissance ces dernières années. En effet, 76% des salariés mécontents de la relation qu’ils entretiennent avec le travail envisagent de quitter leur emploi actuel. Seuls 35% d’entre eux se voient encore chez leur employeur actuel d’ici deux ans. Il est donc dans l’intérêt des patrons et des managers de veiller à ce que leurs collaborateurs se sentent épanouis dans ce qu’ils font. Il en va de leur attractivité sur le marché du travail puisqu’à l’heure actuelle, seuls 24% des actifs recommanderaient leur entreprise à quelqu'un d'autre.

Pourtant, partout dans le monde, les actifs ne demandent qu’à être plus investis dans leur vie professionnelle. Leur volonté de réduire la place occupée par le travail n’est pas le signe d’une paresse généralisée, mais plutôt l’expression des difficultés qu’ils rencontrent à cause de leur carrière. Les travailleurs se disent prêts à de nombreux compromis s’ils sont assurés de s’épanouir dans leur carrière. Pour preuve, 83% d’entre eux se disent prêts à gagner moins si cela leur permet d’aimer davantage leur emploi.