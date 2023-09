Paris : entre sport et information, une 6e édition du Salon des seniors

Les mairies du 11e, 12e et du 20e organisent vendredi 6 octobre la sixième édition du Salon des Séniors à l’Espace Reuilly, situé 1, rue Riesener.

De nombreux acteurs institutionnels et associatifs seront présents pour répondre à toutes vos questions liées aux offres

d’animations pour les seniors, à leurs droits et à leur santé dans le cadre de la 6e édition du Salon des seniors.

Voici le programme

À l’espace Reuilly

Espace vie associative. Les associations de solidarité, d’engagement citoyen, culturelles, sportives et de loisirs présentent leurs actions en direction des seniors.

Espace numérique. Animations proposées par les clubs séniors des trois arrondissements : danse en ligne, tonus musculaire, quiz musical…

Au gymnase Reuilly

Espace santé, informations santé et dépistages.

Espace sport. Vous pourrez retrouver les offres d’activités des structures des trois arrondissements, ainsi qu’une programmation sportive pour vous faire découvrir de nouvelles pratiques !

10h : atelier de boxe

11h : initiation au foot en marchant par Tatane

14h : initiation au rugby adapté à 5 par le Rugby Club Paris 15

15h : atelier de Judo par Judo France Paris.

Et toute la journée, vous pourrez profiter de l’espace sport pour jouer au tennis de table,

badminton, pétanque…

Au CPA Bessie Smith

11h : conférence avec la Police Municipale pour la prévention des risques et des vols

14h : conférence de présentation du schéma senior.