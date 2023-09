Saint-Saturnin-de-Lenne. Que de monde à la cousinade Molinié

Les descendants d’Alexis Molinié (1863-1951) et de Zélie Bach (1874-1944) se sont retrouvés au cœur de l’été à la salle des fêtes de Saint-Saturnin-de-Lenne. Alexis et Zélie ont vécu à Saint-Saturnin où ils se sont mariés en 1897. Ils ont eu 7 enfants dont un est décédé en bas âge. Xavier est devenu prêtre et Maria a été son aide ; les 4 autres ont fondé une famille : Anna (Argentier) à Cruéjouls, Louise (Cantagrel) à Saint-Martin-de-Lenne, Alexis à Fréjairolles dans le Tarn et Vincent à Saint-Saturnin-de-Lenne où résident trois de ses fils: Alexandre, Jean et François. La lignée d’Alexis-Zélie Molinié comporte cent cinquante membres. L’éloignement ou le travail ou diverses autres raisons ont retenu certains, cependant ils étaient une bonne centaine, rassemblés pour cette cousinade.

C’est autour d’une bonne table, dans la joie et la bonne humeur que les cousins se sont présentés leurs descendants et en particulier les "nouveaux arrivés" tandis que les plus jeunes s’intéressaient à leur passé. Pour tous, ce fut une belle journée qui a permis de resserrer les liens familiaux en partageant des moments inoubliables.