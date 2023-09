Villefranche-de-Rouergue. Des formations pour les associations et les collectivités

Acteur incontournable de l’économie sociale et solidaire, l’Université rurale Quercy-Rouergue est devenue au fil des ans une référence à part entière en matière de formation et de soutien pour les associations et les collectivités territoriales.

S’investir dans une association… Pas si simple mais toujours valorisant ! C’est pourquoi le ministère de la Jeunesse et des Sports a décidé il y a 15 ans d’instituer un "certificat de formation à la gestion associative", pour encourager l’engagement des bénévoles et développer leurs compétences. Une vraie reconnaissance, tant pour les membres actifs que pour les salariés impliqués dans la vie des associations, devenues de véritables forces vives au sein des territoires. "En servant de justificatif d’activité, ce certificat permet de valoriser les compétences acquises au cours d’un engagement et s’avère bien utile dans une démarche de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). Il enrichit à juste titre un curriculum vitae", précise Anne Falgueyrettes, coordinatrice de l’Université rurale Quercy-Rouergue. Obtenir le certificat Pour obtenir ce certificat, le principe est simple : participer à 6 journées théoriques pour acquérir le socle indispensable de connaissances en gestion associative et effectuer un stage pratique sur le terrain. "Nous venons de fêter la réussite de nos stagiaires, tous bénévoles ou salariés d’associations culturelles, sportives, agricoles ou d’insertion. Une nouvelle session démarre le 2 octobre, il reste encore quelques places" prévient la coordinatrice. Au programme de la formation : les principes fondamentaux de la loi de 1901, l’organisation et la gouvernance des associations, les règles de financement et les méthodes comptables, l’élaboration du projet. Plusieurs modules Mais au-delà du CFGA, l’URQR demeure un acteur incontournable du territoire en proposant d’autres modules d’une ou deux journées, non seulement aux associations mais également aux élus et aux agents des collectivités locales. "Les 19 et 20 octobre, par exemple, nous animons à Arvieu un séminaire sur l’économie sociale et solidaire (ESS) en tant que levier de transition des territoires. Il s’agira de mettre en dialogue les acteurs de l’ESS, de la transition écologique et des collectivités locales au travers d’expériences, dont celle de ce tiers lieu rural qu’est le Jardin d’Arvieu". Contact pour le CFGA : Céline Gonzalez, Tel 05 65 81 26 64 ou urqr.org ; pour l’URQR : Anne Falgueyrettes, Coordinatrice, Tel. 05 65 81 26 64 ou 06 48 04 78 53.