Enduro moto : une première journée de championnat de France pleine de promesses à Réquista

Malgré la fraîcheur matinale qui régnait ce samedi 23 septembre matin sur le Lévézou, le public s’est déplacé en masse pour assister à la première des deux journées de compétition.

Ils étaient nombreux dès 8 heures ce samedi 23 septembre, et même avant, à se presser autour des pilotes sur le paddock situé sur le foirail des ovins de Réquista, ainsi qu’aux abords des premières spéciales à quelques décamètres de là.

Passages spectaculaires

Si les buvettes étaient prises d’assauts, ce n’était pas pour les boissons fraîches, mais pour le café qui réchauffait le corps et les mains. Mais plus besoin de café dès les premières accélérations des pilotes. Ceux-ci ont enflammé les spectateurs avec des passages spectaculaires, notamment sur la deuxième spéciale, disputée sur la piste d’autocross. "C’est une belle spéciale sur laquelle on prend du plaisir. Mais elle est difficile physiquement et on sort lessivé", déclarait l’Aveyronnais Maxime Cazes, samedi soir, avant de monter sur le podium d’arrivée.

Nous attendions du monde et il y en a eu !

Du côté de l’organisation, Cyril Cluzel le président du Réquista moto sport se félicite entre autres de l’engouement populaire de l’épreuve. "Nous attendions du monde et il y en a eu !" Il rajoute : "Malgré deux petites averses et un peu de fraîcheur le matin, nous ne nous plaignons pas. Et en plus, le beau temps est annoncé pour dimanche." Un beau temps qui n’est pas pour déplaire aux spectateurs, bien sûr, mais surtout aux pilotes encore en lice pour décrocher le titre de champion de France tant convoité.

Un titre d’ores et déjà attribué en Élite 1, catégorie dans laquelle Till de Clercq, troisième de cette première journée, derrière Anthony Geslin et Léo Joyon, n’avait besoin que d’une place dans le top 5 pour être sacré dès le samedi soir. En E2, la bataille fait rage entre Théophile Espinasse et Hugo Blanjoue, le premier des deux s’étant imposé hier, revenant ainsi à un point du leader. Chez les E3, il aurait fallu un gros concours de circonstances pour priver Antoine Magasin, deuxième samedi, du titre et de la consécration finale dès hier soir.

L’Aveyronnais Maxime Cazes se rapproche du titre

En junior 1, le sociétaire du club alpin motocycliste, Romain Dagna, a fait un grand pas vers le titre, en s’imposant devant le Chilien Agustin Cortez, qui, à la régulière, aura du mal à aller chercher le leader, puisqu’un top 5 lui suffirait pour valider le titre. Chez les juniors 2, l’Allemand Jérémy Sidow signe une nouvelle victoire ! Invaincu depuis le début de la saison, il a officiellement été sacré champion à l’issue de cette journée. Du côté des féminines, même si tout est encore mathématiquement possible pour l’Espagnole Badia Mireia, il lui sera difficile d’aller chercher Justine Martel.

Samedi, les Aveyronais étaient aussi au rendez-vous à Réquista. Maxime Cazes, qui vise le triplé au championnat vétéran après ses victoires en 2021 et 2022, partait le couteau entre les dents. Et il s’est adjugé les sept spéciales du jour. Le leader, Raphaël Lacroze, a chuté lors de la première d’entre elles et a été contraint à l’abandon, ce qui a permis au pilote du Nord-Aveyron de reprendre les commandes avec six points d’avance. "Rien n’est encore joué", confiait-il à l’arrivée.

"Raphaël à la possibilité de prendre le départ demain. Dans ce cas-là, il me faudra terminer dans le top 3 pour décrocher ce titre. Je ne sais pas encore s’il va repartir ou pas mais je ne me focalise pas là-dessus. Je suis satisfait de ma première journée, j’ai fait ce qu’il fallait. Quoi qu’il en soit, il faudra rester concentré dimanche pour être à l’arrivée." Une deuxième journée qu’il pourrait toutefois effectuer avec le maillot de champion sur les épaules, si le pilote du Moto-club Saint-Marcellois venait à déclarer forfait.