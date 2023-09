Villefranche-de-Rouergue. Les futurs parents informés sur leur statut parental

Toutes les familles qui attendent un heureux évènement sur le villefranchois et les environs sont conviées à venir participer à un atelier le vendredi 13 octobre, de 14 heures à 16 h 30. Celui-ci sera co-animé par les partenaires associés (centre hospitalier, conseil départemental, Caisse d’allocations familiales, centre social, Caisse primaire d’assurance maladie, Mutualité sociale agricole) représentés par les professionnels suivants : puéricultrices, sages-femmes, gestionnaires conseil, conseillères ESF, assistantes sociales…

Tout en favorisant les échanges entre les participants, des informations générales seront apportées autour de trois thèmes : santé et suivis médicaux de la maman et du bébé ; prestations légales (Caf, CPAM, MSA…) ; action sociale et services annexes : modes de gardes, aide à domicile. Quelques nouveautés en 2023 : en fin de séances, démonstration de technique de portage de bébé. Ces réunions d’information partenariales sont désormais présentes sur l’ensemble du département de l’Aveyron. Chaque parent et futur parent est informé des dates de ces rencontres suivant leur lieu d’habitation. Ces après-midis sont gratuits et ouverts à tous. Pour tout renseignement sur le projet, vous pouvez contacter le centre social de Villefranche : 05 65 45 38 70 centresocialvillef.cafrodez@caf.cnafmail.fr