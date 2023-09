Les seniors du district de Decazeville en championnat Open

Suite du tour d’horizon du championnat de l’Aveyron des clubs en Open, concernant notre secteur. En division I, poule A, Firmi pointe à une belle seconde place à trois points du leader Creissels, Le Gua I est 4e, Montbazens rencontre des difficultés après être monté la saison dernière et occupe le bas du classement.

Fête de Rulhe

En deuxième division, poule D, Le Gua II avec les Quatre Saisons dominent les débats, Firmi II est 4e à deux points seulement des coleaders. Penchot I ferme la marche. Rendez-vous ce dimanche 24 septembre pour les deux dernières journées.

Du côté des féminines, division I, poule A, l’équipe du Gua occupe la 3e place, derrière Ambeyrac et La Primaube. Divison II, poule A, les Firminoises sont également 3e, les Montbazinoises 4e.

Par ailleurs, 42 doublettes ont participé au concours de la fête de Rulhe, une épreuve programmée en trois parties, avec un classement par goal-average. Premiers et vainqueurs : Julien, Teddy ; Azéma et Pradayrol prennent la deuxième place ; Abel Travenca et Mariot se classent troisièmes ; Clot et Millon terminent à la quatrième place.

Prochain rendez-vous : mardi 26 septembre, l’Agnac Pétan-club organise le championnat de l’Aveyron en triplettes mixtes. L’équipe Tomassian de Firmi va-t-elle réussir à conserver son titre ?