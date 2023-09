VIDEOS. Occitanie : qui sont ces "écureuils" délogés de leur arbre par la police ce dimanche à Paris ?

Ils occupaient ce platane en face du ministère de la Transition écologique depuis le jeudi 14 septembre. L'un d'eux, très médiatisé, est en grève de la faim depuis le 31 août, et très affaibli. On explique.



On les appelle les "écureuils". Leur combat, c'est la défense des arbres et les abattages illégaux, et leur arme, c'est d'y grimper dessus pour éviter qu'ils ne soient détruits par des projets immobiliers, d'urbanisme ou autoroutiers.

A leur tête, Thomas Brail, un Tarnais originaire de Mazamet dans le Tarn où il a commencé son combat pour la défense des arbres. En y grimpant dessus. A son actif, entre autres actions, la sauvegarde d'un grand platane bicentenaire un temps menacé près de la Tour Eiffel à Paris en mai 2022. Fondateur du Groupe national de défense des arbres (GNSA), il estimait en 2021 avoir sauvé plus de 900 arbres des pelleteuses mécaniques.

Contre la construction de l'autoroute A69

Aujourd'hui, le grand combat de cet ardent défenseur de la nature est contre le projet de construction de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres, qui entraînera l'abattage de centaines d'arbres, de zones humides et de terres cultivales. Un combat pour lequel il a entamé une grève de la faim depuis le... 31 août, en compagnie d'une douzaine d'autres ""écureuils". Le lundi 11 septembre dernier, raconte La Dépêche du Midi, il avait élu domicile à 10 mètres de haut, à proximité de l'hôtel de région d'Occitanie à Toulouse, tout en connaissant ses premiers problèmes de santé liés à sa grève de la faim. un arbre qu'il a quitté le jeudi 14 pour élire domicile en compagnie de deux autres "écureuils" dans un platane situé sur le boulevard Saint-Germain à Paris, en face du ministère de la Transition écologique, un arbre qu'il avait déjà occupé à l'été 2019 pour dénoncer le "massacre des arbres dans nos villes et villages".

L'actrice Mélanie Laurent vient le soutenir dans son arbre

Depuis 10 jours, "usé et fatigué" mais toujours déterminé, Thomas Brail et ses écureuils tentent d'être entendus par le gouvernement et obtenir "au moins un moratoire sur le chantier de la future autoroute Toulouse-Castres". Des personnalités politiques ou scientifiques, ou encore des journalistes ou des artistes, viennent le soutenir dans sa démarche alors qu'il a perdu plus de 11 kilos. Comme l'actrice Mélanie Laurent, qui n'a pas hésité à grimper avec lui dans le platane.

Une grève de la soif après la grève de la faim

Des instants agréables qui tranchent avec le silence radio des autorités. Affaibli mais déterminé à se faire entendre, le quinquagénaire a alors de commencer un grève de la soif par-dessus sa grève de la faim à partir de ce lundi 25 septembre, malgré l'inquiétude suscitée par son état de santé chez ses proches.

Délogés ce dimanche par les forces de l'ordre

Ses proches, et peut-être "les autres". Après un rassemblement de soutien ce samedi sous le platane du boulevard Saint-Germain, Thomas Brail et un autre écureuil, Ubac, ont été délogés ce dimanche 24 septembre par un groupe d'intervention composé de policiers et de pompiers et dépêché par le ministère... des Transports, dont son locataire, Clément Beaune avait rencontré le défenseur des arbres. En vain visiblement. Une intervention faite loin des caméras des médias, selon Thomas a été conduit dans un hôpital parisien, tandis que son compagnon a été placé en garde à vue dans un commissariat du 7e arrondissement.