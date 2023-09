Aide aux jeunes en difficulté scolaire : un appel à volontaires pour recruter 65 étudiants ou lycéens

Comme chaque année, l'Afev (Association de la fondation étudiante pour la ville) est à la recherche de mentors, sur Rodez et Onet-le-Château, pour accompagner des écoliers ou collégiens à hauteur de deux heures par semaine.

À l'échelle nationale, ce sont chaque année près de 22 000 lycéens ou étudiants qui font le choix de donner un peu de leur temps et de leurs compétences à des écoliers ou collégiens par le biais du mentorat que propose l'Association de la fondation étudiante pour la ville.

Après les remontées d'enseignants repérant des difficultés chez certains de leurs élèves, l'Afev prend les choses en main et propose à ces derniers l'assistance d'un mentor qui, à hauteur de deux heures chaque semaine, s'implique aux côtés d'un jeune qui en ressentirait le besoin.

À Rodez et Onet-le-Château, les besoins sont cette année estimés à 65 mentors, pour accompagner autant d'enfants, soit une jauge identique à celle de l'an passé. Mais, comme tient à le souligner l'association, il ne s'agit pas d'une simple aide aux devoirs. Les mentors offrent leur présence et partagent leurs connaissances avec ces jeunes dont les profils sont divers, ainsi que l'explique Leslie Witek, chargée de développement local à l'Afev de l'Aveyron : "Il s'agit de jeunes en difficulté dans leur scolarité, qui ne mettent pas beaucoup de sens à l'école, qui ont des difficultés pédagogiques, d'enfants qui ne sortent pas beaucoup ou nouvellement arrivés sur le territoire et ayant besoin d'apprendre la langue".

Une démarche altruiste, valorisée par une attestation d'engagement

Pour l'Afev locale, l'heure est donc au recrutement de ces bonnes volontés, des jeunes "expérimentés... ou pas, mais surtout motivés et disponibles", souligne la jeune femme. Pour les aider dans leur soutien, l'association propose des accompagnements par ses équipes pédagogiques, en présentiel ou distanciel, sous la houlette d'éducateurs spécialisés qui les aideront à trouver la juste posture dans leur mentorat.

Une démarche altruiste qui peut par ailleurs être valorisée, l'Afev délivrant à l'issue de l'accompagnement une attestation d'engagement qui peuvent être reconnues dans les études.

Pour rejoindre le dispositif, rendez-vous sur le site afev.org