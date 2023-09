La Loubière. La belote du tennis à Bezonnes

C’est en raison des travaux entrepris à la salle d’animation des Épis à Lioujas que les prochains concours de belote mensuels organisés par le club de tennis sont délocalisés à la salle des fêtes du bourg voisin de Bezonnes.

Ce mardi soir 26 septembre, les organisateurs accueilleront donc les joueurs à partir de 20 h 15 et jusqu’à 21 h (dernier délai) pour une nouvelle manche comptant pour le challenge de la fidélité. La dotation en lots évaluée à 1 500 € sera complétée ultérieurement par les dotations destinées aux plus fidèles des participants les mieux classés sur les sept meilleurs scores ainsi que les participants à dix concours non primés !

Les prochains concours des 31 octobre, 28 novembre et 19 décembre se dérouleront également à Bezonnes.

Les organisateurs remercient les municipalités de Rodelle et de La Loubière qui ont fait le nécessaire pour assurer la continuité de ces concours aussi prisés des amateurs de belote.