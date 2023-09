Gabriac. Le conseil municipal fait sa rentrée…

Jeudi 21 septembre, se tenait la réunion de rentrée pour le conseil municipal. À l’ordre du jour : mise à jour du plan communal de sauvegarde, choix du référent déontologue de la commune.

Rentrée scolaire : changement du traiteur en charge de la restauration scolaire (à partir du premier janvier prochain), c’est la Maison d’accueil des Cazelles à Bozouls qui fournira les repas en liaison chaude.

Poursuite de la politique volontariste de la commune en faveur des enfants et de l’attractivité de l’école en prenant en charge près de 50 % des frais de cantine et la somme de 39 000 € en animation périscolaire. Point sur les travaux en cours : assainissement et enfouissement : le chantier de Ceyrac va se terminer courant octobre.

Les travaux de la nouvelle place de Gabriac vont reprendre à l’automne avec la plantation des espaces verts et la matérialisation des marquages au sol.

Les travaux d’entretien de voirie sont en cours sur les routes durant cette semaine et la semaine prochaine.

La bibliothèque donne satisfaction et un choix des jeux viendra agrémenter les extérieurs de cet équipement.