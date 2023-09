Laguiole. Les anciens de la montagne à la découverte du Portugal

Tout récemment, 21 voyageurs du club "Les anciens de la montagne" se sont retrouvés à l’aéroport de Toulouse pour découvrir le Portugal organisé par VTO Voyages.

Pour débuter leur séjour, ils ont visité la vieille ville de Porto, suivie d’une croisière sur le Douro, puis Lisbonne, ses quartiers de Belém de Chiado, du Barrio Alto, le monastère de Hieronimites, mais aussi Batalha Fatima où eurent lieu les apparitions des trois petits bergers. Obinos Nazare, sa splendide plage Sintra, et son palais royal Coimbra, son université, sa bibliothèque majestueuse, Aveiro ses canaux, ses salins que des sites magnifiques, que de monuments somptueux, que de belles céramiques et sa gastronomie, le porto, la ginginha, le pastel de Belém, le calamar grillé et le cochon de lait.

Un merci spécial à Isabel leur guide et ses connaissances historiques du Pays, ainsi qu’au chauffeur pour sa dextérité. Merci à tous ceux qui ont rendu ce voyage possible.