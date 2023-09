Agriculture : la finale du championnat de France de chiens de troupeaux pour la première fois en Aveyron

Pour ses vingt ans, l’ACT12 (association des chiens de troupeau de l’Aveyron) est fière d’organiser la finale du championnat de France. Une première, samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre, à Villeplaine.

« Le département de l’Aveyron étant le plus moutonnier de France, avoir un bon chien de travail s’avère indispensable. Les concours retracent le travail du chien sur nos fermes. Je tiens à remercier tous nos adhérents et plus particulièrement le groupe de Sévérac, (sous la baguette de Stéphane Maymard), pour leur dévouement et leur engagement à faire de cette journée un bel événement », précise le président Philippe Mirabel.

Trois Aveyronnais en lice ce week-end

Quatre adhérents dont trois Aveyronnais et un Tarnais font partie des 19 finalistes. C’est grâce à un site remarquable à Villeplaine prêté gracieusement par Benjamin Valentin et la proximité d’un bâtiment mis à disposition par Unicor qui fournira 450 brebis que cette manifestation est possible.

Les finalistes ont été sélectionnés à partir des 40 concours organisés en France. Les candidats seront accueillis vendredi 29 septembre à 14 heures, à Villeplaine, et à 15 heures, par Edmond Gros, le maire, dans la cour du château où aura lieu le tirage au sort de l’ordre de passage.

Des animations en marge des épreuves

Samedi 30, dès 8 heures et jusqu’à environ 19 heures (avec une interruption à 13 heures pour le repas) auront lieu les qualificatifs pour les 18 candidats.

Un repas sera servi vers 20 heures. Dimanche 1er octobre, à 8 heures, aura lieu la reconnaissance du nouveau parcours, les épreuves débuteront à 9 heures avec une interruption à 13 heures pour le repas, elles reprendront à 14 heures jusqu’à 17 heures avant la remise des prix à 17 h 30.

Pour que la fête soit complète, les habitants de Villeplaine proposeront plusieurs animations dont une exposition et vente d’artisans créateurs, une randonnée équestre et une randonnée pédestre, des dégustations de gâteaux, de crêpes et des démonstrations du travail du chien.

Pour plus d’informations : 06 98 05 66 66.