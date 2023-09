Comment aborder le sujet de la crise climatique avec les enfants ?

(ETX Daily Up) - Pas toujours facile de parler du déclin de la biodiversité ou des événements climatiques extrêmes avec ses enfants. Ces discussions s'avèrent pourtant primordiales, voire inévitables, à une période où le sort de la planète est de plus en plus au centre des préoccupations des enfants, observe le pédopsychiatre Stéphane Clerget. Le médecin donne des clés pour mieux communiquer avec ses progénitures autour de ces sujets.

Pour bon nombre de Français, l'été 2022 semble avoir été un tournant marqué par une prise de conscience écologique. Ponctué d'événements climatiques extrêmes, comme les incendies, les inondations et les épisodes de sécheresse à répétition, les Français ont réalisé que la crise climatique frappait désormais à leur porte et se déroulait sous leurs yeux. Une enquête BVA réalisée pour Orange et RTL et publiée en août 2022 a notamment révélé que 87% se disent conscients des impacts du changement climatique, contre seulement 66% l'année précédente. Mais les enfants, eux, n'ont pas attendu de voir les forêts s'embraser ou les rivières déborder pour se sentir concernés par le sort de la planète. Selon Stéphane Clerget, pédopsychiatre auteur de l'ouvrage "L'intelligence spirituelle de votre enfant : la révéler et la développer", c'est un sujet de préoccupation permanent, en particulier chez les 6-10 ans. Entretien avec le médecin pour déterminer la meilleure façon d'aborder le sujet avec nos têtes blondes, qu'elles souffrent d'éco-anxiété ou non.

Les événements climatiques extrêmes survenus cet été, ainsi que le précédent, ont conduit à une prise de conscience écologique accrue chez les Français. Est-ce que cela se traduit par un nombre de consultations plus élevé dans votre cabinet ?

Oui, depuis deux ou trois ans, je dirais. Mais ce sont surtout les enfants de 6-10 ans qui abordent le sujet. Ils en parlent spontanément et pas uniquement sous l’angle de l’éco-anxiété. Le sujet de la protection de l’environnement et des animaux arrive très souvent, notamment lorsqu’on leur demande ce qu’ils veulent faire plus tard par exemple. Ils se préoccupent également de la préservation et de la planète, mais sans faire forcément le lien direct avec leur bien-être, c’est pour cette raison que cela ne se traduit pas nécessairement par de l’angoisse. Les parents, eux, abordent davantage cette question sous le prisme du devoir ou d'une inquiétude générale, mais plus abstraite. Ils semblent se sentir moins concernés que les enfants qui, eux, en font un sujet primordial. Cela fait partie de leurs préoccupations essentielles. Il y a une prise en compte permanente dans leurs choix, leurs pensées, leur discours, leur façon de faire…

Avez-vous tout de même des parents qui viennent vous consulter pour des cas d'éco-anxiété ? Si oui, qu'est-ce qui inquiète le plus les enfants ?

Oui, cela arrive de plus en plus souvent, même si ce sujet ne prend pas encore le pas sur d'autres facteurs d'angoisse. En règle générale, les enfants vont se sentir menacés par quelque chose qui les touche directement, par exemple la peur de se faire cambrioler. L’éco-anxiété chez les enfants n’est donc pas majoritaire, mais ils peuvent parfois se sentir menacés par des questions en rapport avec la crise climatique, par exemple la pollution ou la fin du monde.

Comment répondre aux questions des enfants, sans augmenter leur angoisse ?

En écoutant attentivement leurs préoccupations. En règle générale, il est très important de se mettre à la hauteur de l’enfant et de répondre à ses questions, en essayant de mettre ses propres préjugés de côté. Si par exemple l'enfant dit qu'il ne veut plus manger de viande parce qu'il se soucie du bien-être animal, il est primordial d'accepter son choix (tout en s'assurant que sa santé soit préservée bien sûr), de se montrer tolérant et attentif à ses inquiétudes plutôt que d’essayer d’y couper court. L’un des moyens les plus efficaces pour aborder ce sujet avec les enfants sans transmettre nos propres angoisses consiste à les impliquer dans des activités pratiques et leur expliquer comment leur choix et actions au quotidien peuvent avoir un impact positif sur l'environnement : leur apprendre à faire du compost, à jardiner, etc.

Il est aussi important de leur présenter des modèles, des héros, des mouvements qui œuvrent contre la crise climatique… En plus de les inspirer, cela aura pour effet de les rassurer, de leur montrer qu’ils ne sont pas tout seuls. Je pense aussi que la meilleure façon d’enseigner l’écologie aux enfants est de les emmener à la campagne ou à la montagne, afin qu’ils fassent réellement connaissance avec la nature et que cela ne reste pas un sujet de réflexion abstrait à leurs yeux.

Les conseils que vous donnez aux parents diffèrent-ils lorsque ceux-ci concernent leurs ados ?

Oui, bien sûr, car plus les enfants grandissent, plus ils sont susceptibles d’accéder à une vraie information. Ils sont informés des actions politiques, des solutions déployées à grande échelle. Les parents peuvent donc profiter de cet intérêt, voire de cette passion, pour en faire des moteurs d’apprentissage. Par exemple pour encourager leurs ados à lire, à regarder des documentaires ou encore apprendre à débattre ou prendre la parole en public... En plus de canaliser leurs angoisses, cela leur permettra de prendre confiance en eux et de se développer sur le plan intellectuel et social.