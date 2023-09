Mur-de-Barrez. Des mini-olympiades au collège du Carladez

Mercredi 20 septembre, avait lieu la journée du sport scolaire. Elle a pour but de promouvoir le développement de la pratique sportive ainsi que les valeurs du sport et de l’Olympisme à l’école.

Au collège du Carladez, des mini-olympiades ont été organisées sur le thème de l’olympisme au travers des différents pays. Les élèves des classes de 6e, 4e et 3e se sont retrouvés sur le stade dès le matin pour disputer différentes épreuves : tir à la corde, relais, lancer et biathlon laser.

Un groupe d’écoliers du primaire accompagnés de leur professeur s’est joint à eux. Toutes les équipes représentaient un pays avec chacune leur porte-drapeau. Après une matinée très sportive, M. Cure, le cuisinier du collège, leur a proposé un petit goûter et une boisson pour recharger les "batteries". Les épreuves se sont déroulées dans la joie, la bonne humeur et les encouragements de tous. Les valeurs de l’olympisme étaient présentes tout au long de ces jeux. Les enseignants du collège et deux du primaire ont assuré l’encadrement. Félicitations à tous les participants.