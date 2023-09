Decazeville. Des personnes formées à l’accueil des publics handicapés

Dans le cadre du réseau parentalité du territoire, qui existe depuis 2011, une sensibilisation à l’accueil des personnes en situation de handicap (S3A) a été organisée par Dominique Guioz, directrice du service Petite Enfance "La Capirole" à Decazeville. Trois heures durant lesquelles Véronique, Maryvonne, Raymonde et Gisèle – toutes bénévoles de l’Adapei 12/82 et maman d’enfant en situation de handicap – et deux résidents du foyer de vie d’Auzits ont formé 9 personnes, de la maison de la petite enfance, du conseil départemental, d’associations caritatives et du service culture de Decazeville Communauté. "On peut être maltraitant en étant bienveillant si notre posture est mal adaptée", explique Gisèle, responsable de l’accessibilité pour l’Aveyron au sein de l’association Adapei 12/82. "On essaye de former le maximum de personnes. […] Nous avons récemment formé une trentaine de bénévoles d’Hier un village à Flagnac". À la fin de la séance, un contrat d’utilisation du pictogramme S3A est signé avec les nouveaux formés qui pourront ainsi l’utiliser au sein de leur service pour indiquer leur formation à l’accueil de personnes en situation de handicap. Pour 2024, une plaquette d’information du réseau parentalité sera également retravaillée avec l’association pour être proposé en FALC, "Facile à lire et à comprendre", indique Dominique Guioz.