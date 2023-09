Sénergues. La saison 2024 des quilles au maillet a démarré dans de bonnes conditions

Une météo très favorable et une organisation bien préparée ont permis aux 35 équipes engagées pour la coupe de l’Aveyron de débuter cette saison 2024 lors d’une agréable journée sur le terrain de Sénergues. Tous les clubs étaient représentés avec notamment la présence d’une triplette du Sport quilles ruthénois qui devient le onzième club aveyronnais affilié.

Les trois parties de brassage de la matinée ont permis d’établir les différents tableaux de l’après-midi, principal, complémentaire, consolante, classement et même un mini-championnat pour les équipes de fin de classement. Au niveau des résultats, on notera que le maillet ruthénois s’est imposé en principal grâce à la triplette Marie, championne de France en titre, mais aussi en consolante grâce à l’équipe Garric. Deux podiums également pour le club de Sébazac puisque la finale du tournoi complémentaire opposait deux triplettes de ce club : c’est l’équipe Falguière qui a pris le dessus sur l’équipe Galtier lors de cette finale. Deux podiums également pour le club de Sénergues avec la 3e place en principal pour la triplette Molénat et la même 3e place en complémentaire pour l’équipe Vigouroux.

Du côté de Prades-de-Salars, on n’est pas passé loin d’un exploit et d’un premier titre puisque la triplette Gayraud avec une composition inédite ne s’est inclinée qu’en finale du tournoi principal face aux champions de France en titre. Signalons qu’une autre triplette de ce club, Loriot, est restée invaincue l’après-midi dans le tournoi de classement.

Du côté de Sainte-Geneviève , l’équipe Cochet a permis aux nordistes de ne pas revenir bredouille avec la 3e place du tournoi consolante. à noter la 5e place de la triplette Magne en principal qui a donc été la meilleure équipe 100 % féminine de la journée. Enfin, l’historique club du MRRO a réussi à ramener un bouclier grâce à la 2e place de la triplette Chambert en consolante.

Les autres clubs présents Bozouls, Cransac, Naucelle, Palmas et Sport quilles ruthénois n’ont donc pas eu le bonheur de hisser une de leurs triplettes sur le podium mais sont déjà bien affûtés et bien décidés à contester ces résultats d’un jour lors de l’ouverture du championnat à Prades-de-Salars le 15 octobre.

Autre réussite de la journée qu’il convient de signaler : la restauration du jour avait été prise en charge par le groupe folklorique local des Castelous qui, une nouvelle fois, a démontré son savoir-faire tant culinaire qu’organisationnel. L’ovation qui a salué le dynamique président, Benoit Clot, à l’issue de son intervention en fin de repas valait tous les remerciements du monde et tous espèrent déjà que ces mêmes Castelous répondront une nouvelle fois présents lors de la journée du 25 février puisqu’à cette date la compétition individuelle se déroulera à nouveau sur le terrain Sénerguois.

Les podiums de la journée :

Principal : 1. Marie (maillet Ruthénois) 2. Gayraud (Prades de Salars) 3. Molénat (Sénergues)

Complémentaire : 1. Falguière (Sébazac) 2. Galtier (Sébazac) 3. Vigouroux (Sénergues)

Consolante : 1. Garric (maillet Ruthénois) 2. Chambert (MRRO) 3. Cochet (Sainte Geneviève)