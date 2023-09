Onet-le-Château. La vie trépidante d’Yves Thuriès raconté par Adrien Thuriès

"Yves Thuriès est un homme orchestre, un chef tout-terrain, meilleur ouvrier de France dans plusieurs disciplines, dont la qualité suprême est de savoir transmettre son savoir", dit entre autres de lui, Paul Bocuse, un des grands chefs qui a témoigné de l’importance d’Yves Thuriès dans le paysage gastronomique français et que l’on retrouve dans le livre écrit par son petit neveu Adrien Thuriès, lui-même passionné de gastronomie et très fier du parcours de son oncle à qui il rend un vibrant hommage dans ce livre. "Moi, je n’ai jamais écrit pour le grand public, alors c’est Adrien qui l’a fait, durant le confinement. Je l’ai lu et relu et c’est bien ma vie, jusqu’à mes deux titres de meilleur ouvrier de France, la même année (1976). Mais j’ai écrit pour les professionnels et il en parle aussi, une encyclopédie en douze volumes, qui fait référence, car comme le souligne S. G Senders, c’est une mémoire incomparable de recettes couvrant la totalité de nos métiers de bouche… mais il faut dire aussi que je l’ai écrit en… 50 ans !", explique Yves Thuriès lors de sa dédicace de samedi dernier à l’espace culturel.

Un livre à déguster sans modération !