Le Nayrac. Les "Baladins d’Olt" ont joué leur pièce de théâtre devant un large public

La troupe espalionnaise "les Baladins d’Olt" a présenté sa pièce de théâtre "Hôtel du fleuve sous le pont" de Marcel Crampon, mise en scène par Bruno Coulon, devant un large public à l’Espace multiculturel.

Juliette et Tina, SDF, partagent le même emplacement sur les quais du fleuve. Leur vie n’est pas facile mais elles s’en contentent avec parfois des disputes, des mots qui échappent, mais elles se réconcilient très vite et organisent leur quotidien tant bien que mal. Mais voilà que Mylène, jeune bourgeoise désespérée tente de se noyer sous leurs yeux ! Bien sûr elles la sauvent et la recueillent avec un peu d’appréhension tout de même. Vont-elles se comprendre ? S’ignorer ? Tout en évoquant leurs passés et les blessures qui vont avec, elles réussissent à cohabiter sous ce pont… Avec leurs rêves, leurs souvenirs, leurs émotions.

Les spectateurs n’ont pas ménagé leurs applaudissements à la fin de la représentation et ont félicité les comédiens.