Trémouilles. Les danses folk et trad sur la piste

Finies les vacances pour les danseurs revenus à la salle des fêtes de Saint-Hilaire. Et place aux "scottishs" en couple, en ronde, à la polka piquée, au "brise pied" en ligne…. aux valses et bourrées… Orchestrés par Robert et son violon avec l’association Toutaki. Avec entrain et bonne humeur il compte, explique et démontre les pas, encourage devant la complexité pour finalement conclure tous les quinze jours le lundi de 20 h 30 à 22 h par des danses folk et trad réalisables par tous.

Si pour les initiés le rappel des chorégraphies se fait facilement, pour les nouveaux comme Nora adolescente et d’autres, la découverte se fait avec patiente et sérénité sachant que pour tous, le fait d’apprendre ces divertissements peuvent être utiles lors de soirées dansantes dans les villages.