Espalion. Les rugbymen entament leur saison par une victoire étriquée

Même si la prestation a été loin d’être parfaite, ils ont assuré l’essentiel en s’imposant 14-3 face aux Tarnais de Briatexte.

Les premiers matchs de la saison offrent toujours leur lot d’incertitudes avec une équipe cherchant encore ses marques.

Si l’entame de match va se concrétiser par un essai du troisième ligne Cayla concluant un enchaînement rondement mené (2e) transformé par Van Herpen, la suite sera moins séduisante. Trop de maladresses, de petites fautes vont empêcher les Espalionnais de faire rapidement la différence malgré une large domination. Avec en plus un double échec face aux poteaux assez inhabituel pour le butteur local. Une situation qui va permettre aux visiteurs, qui n’ont jamais fermé le jeu, de toujours y croire et de profiter d’une première incursion dans le camp espalionnais pour ouvrir leur tableau de marque (26e) avant de profiter d’un passage à vide des locaux en fin de première période pour inscrire une deuxième pénalité (37e) et un essai collectif juste avant la pause (40e) et ainsi mener contre le cours du jeu 7 à 13 à la mi-temps.

Dès l’entame de la deuxième période les équipiers de Courtois vont encore largement dominer les débats mais se heurter à une défense très bien organisée et surtout gâcher quatre ou cinq occasions franches d’essai suite à des ballons perdus par trop de précipitation. Si bien qu’il faudra attendre la 65e minute pour voir l’ailier De Fuentès aller à l’essai. La transformation (pas facile) de Pipier va redonner l’avantage aux locaux (14-13). Un maigre avantage dont les Espalionnais devront se contenter par manque de réalisme. Les visiteurs se satisfaisant du point bonus défensif mérité. Il reste 15 jours à cette formation pour corriger toutes ces petites erreurs avant d’aller défier Rougier en Sud-Aveyron.

En lever de rideau l’équipe réserve a réussi à s’imposer 31 à 9 en faisant basculer le match en sa faveur dans le dernier quart d’heure.

Espalion 1 alignait : Van Herpen, Croizet, Bastard, Zahnd, Raynal, Pipier, Ladirat, Bessière, Cayla, Courtois (c), Loubet, Artaban, Chaliez, Jacquemet, Veyre puis Romieu, Palazy, Besombes, Hibert, Miquel, Laborie, De Fuentès.