Saint-Christophe-Vallon. RDV Hanball : c’est laussi reprise pour les plus jeunes

Une semaine après les seniors, les jeunes du RDV handball ont à leur tour débuté la saison en participant au tournoi Jean Trouvat qui réunissait les équipes de moins de 11 ans et moins de 13 ans filles et garçons de tout le département, à Rignac, Montbazens et Lanuéjouls. à l’issue d’une belle journée sportive, c’est sous un soleil radieux que chaque participant a eu droit à un goûter et à une médaille souvenir. Les jeunes arbitres ont pour leur part donné leurs premiers coups de sifflets de la saison. Belle reprise également pour les 17 ans filles qui ont battu Lévezou sur son terrain (13 à 31), ainsi que pour les 15 ans garçons qui ont obtenu une victoire sans appel à domicile contre Ouest Tarn Handball (59-10). En déplacement à Lannemezan les seniors garçons 1 ont perdu (33-17), tandis que les seniors filles 1 gagnaient à Gramat (28-31). Les matchs du week-end : samedi : seniors filles 1- Albi à 20 heures à Rignac ; 17 ans filles-Ouest Tarn (19 heures) suivi de, seniors é filles Figeac (21 heures) à Saint-Christophe. Dimanche les seniors garçons 2 reçoivent Espalion à 14 heures à Saint-Christophe.