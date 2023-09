Argences en Aubrac. Un forum des associations réussi

Argences-en-Aubrac a organisé, récemment, son forum des associations autour du plan d’eau.

Cette journée, portée par l’Espace de vie sociale de la commune, a permis de mettre en valeur son riche tissu associatif. Des plus sportives aux loisirs créatifs, en passant par la préservation du patrimoine, les associations du village ont su faire de cette journée un moment de partage et de cohésion entre les habitants.

Les participants ont été nombreux aux différents concours et tournois organisés : concours du meilleur farçou animé par l’Argence Gourmande, rampeau de quilles de huit, ateliers motricité ou encore des initiations au football, à l’escalade, au handball en passant par les sensations fortes de la pêche au gros grâce au simulateur de l’association de pêche locale. Les nouveaux habitants ont également été accueillis par le mairer Jean Valadier, au cours d’une cérémonie animée par le groupe folklorique La Bourrée de l’Argence. A l’issue de l’allocution du maire, ils se sont vus offrir le verre de l’amitié et ont ainsi partagé un moment convivial.

L’après-midi a été l’occasion d’un tournoi de quilles au maillet et d’un parcours santé animé par l’association Le Bon Accueil. Le forum ayant eu lieu lors de la journée du Patrimoine, il a permis à chacun de découvrir qu’elle était la plus vieille association de la commune : l’amicale philanthropique de Ste-Geneviève, Cantoin, Graissac créée en l’an 1900.

Cette journée a été clôturée par les remerciements à l’ensemble des participants et la distinction des associations de l’Argence Gourmande, du Bon Accueil et de la Bourrée de l’Argence pour leur implication et animation constante localement mais également au-delà des frontières du département.

La saison est donc lancée, comme chaque année, petits et grands vont pouvoir pratiquer une multitude d’activités sur le territoire.