Flavin. Clap de fin pour "le Bar en vadrouille"

Quelque 150 personnes étaient présentes aux Bastries pour la dernière soirée du Bar en vadrouille, organisée par l’Assos’Flavinoise. Des Bastriols, mais pas que, beaucoup venus d’autres villages ont passé un moment devant un verre et une planche de charcuterie / fromage local. Le succès était grandissant d’un vendredi à l’autre, d’un hameau à l’autre : en premier, le Pont de la Capelle Viaur, ensuite Cayrac, La Vayssière et pour terminer Les Bastries. Le succès de ces évènements a été possible grâce à l’implication des résidents de chaque hameau.

Cela a permis aux nouveaux arrivants de faire connaissance et de s’intégrer dans la vie locale.

Combien de fois a-t-on entendu "Tiens ! Tu es là, il y a longtemps que l’on ne s’était pas vu". Cela sert aussi à cela, des rencontres nouvelles de différentes générations. Pour cette première année du "Bar en vadrouille", l’Assos’Flavinoise, en créant cette nouvelle animation, a choisi ces quatre villages, mais elle sait que, l’été prochain, d’autres souhaiteraient aussi être de la fête. A suivre…