Climat, période, cueillette, identification, règlement : la saison des champignons prête à démarrer

L'automne s'annonce et vient le temps d'aller dans les bois cueillir cèpes, girolles et autres champignons. Mais attention, ceux-ci ne viennent pas n'importe comment et beaucoup d'entre eux sont toxiques. Rappel des bonnes conditions et du réglement forestier pour remplir votre panier en évitant les mauvaises surprises.



Nous voici à l'orée de l'automne et au tout début de la saison de cueillette des champignons. Déjà certains piaffent d'impatience, mais en Aveyron, la denrée est encore rare, alors qu'elle pointe déjà son museau en Lozère.

Cest que toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour faire une bonne cueillette de champignons.

Lune, pluie, soleil, températures...

Cette fin septembre, la Lune est en à sa phase ascendante et sera pleine ce vendredi 29 septembre. Pour autant, cela ne veut pas dire que cette pleine Lune favorisera la pousse des champignons, puisque ceux-ci sont insensibles à la gravité lunaire. La lumière nocturne sous un ciel dégagé enverrait en revanche un signal activant la pousse des champignons, c'est en cela que la pleine Lune joue son rôle d'activateur de la sortie des champignons.

En revanche, des pluies abondantes sont une condition sine qua none à la pousse des champignons, doublées à des températures qui restent supérieures à 1°C (le gel répété est rédhibitoire) et, dans l'idéal, des pluies suivies de journées chaudes et ensoleillées (toujours la lumière).

En cas d'un début d'automne sec, comme c'est le cas en cette fin septembre, la pousse des champignons, plus dense de fin septembre à fin octobre, et déclinante en novembre, sera décalée vers le mois de décembre.

Des agarics aux oronges, l'ordre de pousse des champignons

Il est admis que les champignons des prés (rosés des prés et autres agarics, coulemelles, "allumettes"...) ont un léger temps d'avance sur ceux des bois lorsque toutes les conditions sont réunies. Si les champs sont déserts, il y de fortes chances que les bois le soient aussi. On peut dire qu'ils annoncent l'arrivée des cèpes, rois des forêts pour deux petits mois, septembre et octobre, où l'activité mycologique est au plus haut. Novembre est le mois des trompettes des morts, et s'il l'on voit des oronges voire des pieds de mouton sortir, la fin de la saison arrive, même si en décembre, on peut cueillir d'autres champignons comestibles, comme les oreilles de judas, qui ne sont autres que le fameux champignon noir de la cuisine asiatique.

Mais suivant les conditions climatiques, les champignons peuvent apparaître là où et quand on ne les attend pas...

Connaître les bons champignons

Sur quelque 30 000 espèces de champignons en France, seulement une trentaine sont comestibles, selon l'Office national des forêts (ONF), et c'est environ la même proportion de champignons qui sont toxiques voire mortels (une demi-douzaine), les autres n'ayant aucun intérêt.

Si vous avez un doute sur votre cueillette, vous pouvez la faire vérifier en pharmacie ou par un mycologue. L'ONF déconseille les applications pour identifier les champignons, qui ne sont pas fiables.

L'ONF conseille également d'arracher le champignon en entier, et non de le couper, le pied entier contenant d'importantes informations permettant l'identification. Couper un champignon, pour laisser ses prétendues "racines" dans le sol ne sert en rien à la repousse de nouveaux champignons, précise l'ONF.

Un cueilleur respectueux, ou un cueilleur voleur ?

la cueillette des champignons est également sujette à réglementation. Dans les forêts domaniales ou communales, le ramassage des champignons est limité à 5 litres par personne, l'équivalent d'un panier. Au delà de 10 litres, soit deux paniers, c'est une infraction pouvant faire l'objet d'un procès verbal transmis au procureur de la république.

Dans une forêt privée, il faut avoir l'autorisation de son propriétaire, faute de quoi vous pouvez être poursuivi pour vol et risquer jusqu'à 45 000€ d'amende.

Enfin, l'ONF rappelle que la vente de champignons est interdite, même si la pratique est répandue. Pour les vendre, il vous faut être propriétaire de la forêt où la cueillette a été réalisée ou avoir l'autorisation écrite du propriétaire, mais également signaler cette activité et les recettes que vous en tirez, qui sont sujettes à des taxes et des impôts.