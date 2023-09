Espalion. Débuts encourageants en championnat par équipes

Le championnat par équipes vient de débuter pour le club de tennis de table, avec de bons résultats malgré l’absence (blessure ou maladie) de plusieurs joueurs. Régionale 1 : défaite 9-5 à Millau. Régionale 4 : Espalion 2 (Virginie Bourhan Michel et Damien) s’impose 8-6 à Gourdon (46). Départementale 2 : Espalion 3 (Rahma Eric et Laurent) gagne 10-0 à Millau 3. Espalion 4 Alain, Philippe B et Jean François (photo) gagne sur le fil 6/4 à Capdenac 4. Départementale 3 : Espalion 5 (David et Nathan) perd 4-6 à Capdenac 5 avec un joueur en moins. Rejoignez le club lors des entraînements les mardis et vendredis de 17 h 30 à 19 heures, le mercredi de 14 heures à 16 heures (jeunes) et de 20 h 30 à 22 heures. Prêt de raquette et 4 séances gratuites. Pour tous renseignements : Alain 06 30 76 86 85.