Pont-de-Salars. Inauguration des deux projets ambitieux de la commune

C’est sous un soleil radieux, que la commune de Pont-de-Salars a inauguré les travaux de réfection des logements de sa gendarmerie ainsi que le nouveau Dock des Sports. Deux projets structurants pour l’intercommunalité qui rayonnent sur plus de 10 communes alentours.

C’est en présence de Charles Giusti, Préfet de l’Aveyron, Arnaud Viala, président du département de l’Aveyron, Alain Marc, sénateur, Pascal Mazet, conseiller régional, Yves Regourd, Président de la communauté de communes, que le maire de Pont-de-Salars, Daniel Julien, a pu remercier les co-financeurs de ces deux projets d’envergure ainsi que les entreprises et les différents acteurs qui ont partagé leurs savoir-faire et leurs compétences afin que ces projets aboutissent.

Le maire a rappelé combien la présence des gendarmes sur le territoire est essentielle au bon ordre et à la tranquillité publique et a souligné la volonté des élus, à travers la réhabilitation de leurs logements, de leur offrir des conditions de vie agréables. La rénovation énergétique était également une priorité.

Le Dock des Sports est un bâtiment à des fins sportives qui répond aux besoins des associations œuvrant dans le domaine du sport et du collège. Les espaces polyvalents permettent la pratique de multiples activités pour toutes les générations. La totalité des créneaux est utilisée et de nouvelles activités ont vu le jour, un véritable succès. Les autorités ont pu couper le ruban devant le Dock des Sports en présence du conseil municipal des jeunes, symbole fort de la transmission, du partage et de la construction de l’avenir.

La cérémonie a été clôturée par un apéritif déjeunatoire fort apprécié offert par la commune et la communauté de communes. Tous les mets ont été préparés par des commerçants salarsipontains : Combo by Dia, l’Oustal, Les Halles du Lévézou, La Cave à Clément et la pâtisserie Yohan Roumieux. Le maire et son conseil municipal remercient les personnes présentes et se félicitent pour l’aboutissement de ces deux projets ambitieux.