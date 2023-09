Rignac. La partie de cartes de Pagnol revisitée

" Les textes de Pagnol sont toujours plaisants à entendre : avec l’accent chantant du Sud de la France, ils font rire voire sourire". Ces propos étaient tenus à la fin de cette représentation jouée par les élèves du théâtre pour adultes de l’association Récréa’Rignac qui ont revisité Marius, César et Fanny, la trilogie marseillaise de Marcel Pagnol : "Nous avons retenu quelques passages, il n’était pas possible de jouer entièrement les trois pièces " a déclaré Corinne Andrieu, la professeure de théâtre. Chaque épisode retenu était précédé d’une explication de texte par une narratrice.

L’espace André-Jarlan avait pris des airs de Canebière. Les acteurs amateurs locaux avaient délaissé la scène traditionnelle pour reconstituer le bar de la Marine avec le bar de la salle des fêtes de l’espace André-Jarlan. Des invités attablés faisaient office de clients, les spectateurs des premiers rangs des gradins avaient l’impression d’être dans ce bar. Tous ces nombreux spectateurs, même les plus haut placés ont suivi avec satisfaction, enthousiasme et joie le déroulement des scènes. Mais, dans la traditionnelle partie de cartes qui oppose César et Escartefigue à Panisse et M. Brun, on ne sait pas encore si Panisse coupe à cœur car la partie ne s’est toujours pas terminée.

Peut-être que samedi 30 septembre à Goutrens, on en saura plus ? Les aînés de Farrebique donnent rendez-vous à 17 heures à la salle des fêtes de ce village pour ceux qui ont raté cette première.