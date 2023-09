Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Laurie et Maxime, c’est pour la vie

Laurie Gégard et Maxime Cayzac ont échangé leur consentement cet été. La cérémonie civile s’est déroulée à La Capelle-Bonance. C’est le père de Maxime, conseiller municipal, qui recevait les consentements. Un grand moment d’émotion. Puis un long cortège accompagnait les jeunes mariés pour la cérémonie religieuse à l’église paroissiale de Saint-Geniez. C’est le père Fixe qui bénissait leur union.

Laurie est née à Saint-Vallier De Thiey dans la région de Grasse d’où est originaire sa famille paternelle, ses parents, Patricia et Philippe Gégard, résident à La Coste commune de Saint-Geniez d’Olt et ses grands-parents maternels, Mr et Mme Gely, à Saint-Geniez d’Olt. Maxime est originaire de Lagarrigue, commune de La Capelle-Bonance, le berceau de sa famille paternelle. Il est le fils de Marie-Christine et Philippe Cayzac et petit-fils de Geneviève et Gaston Cayzac. Maxime, son père, son beau-père et son frère Hugo sont pompiers volontaires au centre de secours local. Une histoire de famille. Laurie est infirmière au centre de soins à domicile et passionnée d’équitation ; Maxime est agriculteur, licencié au sport quilles Saint-Martin Pierrefiche.

À la sortie de l’église une haie d’honneur attendait les deux jeunes mariés, acclamés par la foule des invités. Tous nos vœux de bonheur et toutes nos félicitations à ce jeune couple.