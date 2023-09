Espalion. Quintuplettes familiales et challenge Mazars au programme

Ce dimanche, double confrontation amicale organisée par le Sport-Quilles Espalionnais.

La 3e édition de la rencontre familiale initiée par Sabine et Frédéric a vu les six capitaines poussin(e) s et leurs quintuplettes jouer avec leur matériel et à leurs distances à savoir 3, 6 et 9 mètres avec leurs parents ou les amis. Pas toujours simple pour les seniors. C’est l’équipe d’Éloi qui a réalisé le meilleur score en totalisant 211 quilles.

Puis la quintuplette de Marius avec 206 quilles suivie de celle d’Anthonin avec 199 quilles. Léonard (195 quilles), Lylou (184 quilles) et Arthur (144 quilles) complètent le classement. Après un apéritif offert par le club, tous les participants et leur famille ont pique-niqué sous le grand chêne. Rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain.

Dans l’après-midi, les adolescentes, féminines seniors, cadets, juniors, seniors, vétérans et super vétérans ont disputé le Challenge Robert Mazars avec bien entendu des points de bonification selon sa catégorie pour égaliser les chances.

C’est le co-président Guillaume qui l’emporte avec 109 quilles devant Manon (106 quilles) et Maxime (104 quilles). Sabine et Jean-François réalisent le score très honorable de 100 quilles.