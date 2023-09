Luc-la-Primaube. Un début de saison équilibré pour les footballeurs

Après s’être inclinée 2 à 1 sur la pelouse de l’Élan Marivalois pour l’ouverture du championnat de R3, l’équipe fanion de Luc Primaube Football Club recevait les réservistes de Biars-Bretenoux sur le terrain synthétique du stade François-Niarfeix à Luc, le stade municipal de La Primaube étant occupé par les rugbymen de Lévézou Ségala Aveyron XV. Tenant bien le ballon, les protégés de Franco Vignola se sont procuré de nombreuses occasions de but. Une domination qui s’est concrétisée par deux buts de Melhado à la 5e et Arnal à la 18e. Les Luco-Primaubois ont doublé la mise durant la seconde période par Melhado à la 75e sur une offrande de Sami et par Djinidi à la 85e. Une victoire 4 à 0 qu’il faudra confirmer le samedi 7 octobre à 21 heures au Monastère. Le partenaire de cette rencontre était Braley France.

Coup d’arrêt pour l’équipe 2 qui se déplaçait à Aguessac. Menés 2 à 0 à la mi-temps, les locaux pensaient pouvoir revenir au score après la réduction du score par Gonzalez à la 70e sur penalty.

Se découvrant pour essayer d’égaliser, ils ont encaissé 2 nouveaux buts sur contre en fin de rencontre. Belle victoire de l’équipe 3, 3 à 0 à Manhac, qui occupe seule le fauteuil de leader de la poule.

Chez les jeunes, les U17 l’ont emporté 4 à 1 à Millau. Défaite des U15, 3 à 0 à Ouest Aveyron. Chez les U13, victoires de l’équipe 1, 1 à 0 contre Villefranche et Ouest Aveyron. L’équipe 3 l’a emporté 2 à 1 face à Comtal 2 et a fait match nul 1 à 1 face à Rives du Lot. L’équipe 3 a fait match nul, 0 à 0, face au RAF 3 et s’est imposée 6 à 1 contre Onet 4. Chez les U11, victoires de l’équipe 1, 5 à 1 face à Onet et 2 à 0 face à Villefranche. Victoire de l’équipe 2, 5 à 0 face à Naucelle 1 et défaite 3 à 0 face à Espoir Foot 2.Match nul, 1 à 1 face à Espoir Foot 4 de l’équipe 3, et victoires 4 à 0 face à Espoir Foot 5 et 2 à 1 face à Espoir Foot 3.