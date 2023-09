En Aveyron, pourquoi la Mecanic Vallée peine toujours autant à recruter ?

Les rencontres d’affaires de l’industrie mécanique auront lieu le matin du mardi 3 octobre au Laminoir de Decazeville, avec des dizaines d’entreprises en difficulté sur le marché de l’emploi



Le mardi 3 octobre au Laminoir de Decazeville, Mecanic Vallée organise la 25e édition des rencontres d’affaires, « colorées » cette année par les énergies renouvelables, avec la présence de grands acteurs de l’énergie et de l’hydroélectricité comme ENI, EDF, Valeco ou Blue Float. Ce rendez-vous annuel, réservé le matin aux professionnels, permet aux entreprises de trouver de nouveaux clients, de créer de nouveaux partenariats et d’échanger sur les besoins de l’industrie. Le « barycentre » de ce cluster qui regroupe aujourd’hui 160 entreprises, 40 organismes et représente 12 000 emplois de la Haute-Vienne à Rodez dans le domaine de l’industrie mécanique.

« C’est le gros événement de l’année, on le prépare d’arrache-pied depuis des mois. Certains n’adhèrent à la Mecanic Vallée que pour participer à ces rencontres », témoigne Hervé Danton, délégué général de Mecanic Vallée. « Le principe est de faire rencontrer les donneurs d’ordre (38 ont pour l’instant ont confirmé leur présence, NDLR) et les entreprises adhérentes. Elles sont basées sur le modèle “business to business” », détaille le président de Mecanic Vallée Damien Poyard, également directeur de Fives Machining France à Capdenac. Après avoir demandé en amont les entretiens souhaités, les acteurs auront 20 minutes pour discuter affaire avant de changer d’interlocuteur. « Sur une grosse matinée, il peut y avoir une dizaine de rendez-vous. » Plus de 1 200 ont déjà été demandés, un chiffre stable depuis plusieurs éditions.

"Nous manquons de main d'oeuvre sur des postes clés"

L’après-midi, de 14 h 30 à 17 h 30, l’espace sera ouvert au public pour la 16e édition des rencontres de l’emploi et de la formation. Une quinzaine d’entreprises présenteront les opportunités d’emploi et recevront de potentiels candidats. D’autres les recevront directement sur leur stand d’affaires. « On a les centres de formations pour former les personnes qui ne le sont pas. […] Chaque année, une dizaine de recrutements se décident lors de cet événement. C’est une opportunité géniale pour les personnes qui ont envie de travailler, se réjouit Hervé Danton. Les besoins de nos entreprises sont importants. Nous manquons de main-d’œuvre sur des postes clés », constate le président qui refuse de parler de « pénurie ».

"C'est le désert"

En juillet dernier, Bruno Vigneras, directeur de Mécanique et Travaux Industriels (MTI) appartenant au groupe Figeac Aero et adhérent à Mecanic Vallée, alertait le préfet Charles Giusti sur la difficulté à recruter, devenue « le premier frein au développement ». « On arrive à embaucher des chaudronniers grâce au lycée La Découverte de Decazeville. Mais pour l’usinage, c’est le désert », déplorait le responsable de la seule entreprise à fabriquer sur le territoire français des turbines pour les barrages hydroélectriques. Selon le délégué général de Mecanic Vallée, 200 postes sont à pourvoir chaque trimestre au sein du cluster.