Salles-Curan. L’Aprèm’Multisport fait un carton !

Une météo estivale enfin retrouvée, un cadre idéal (stade du Haut et Dock des Sports), une municipalité impliquée (Pont-de-Salars), des enfants surmotivés… Le millésime 2023 de la manifestation de masse sportive et festive proposée le mercredi 20 septembre (report du 14 juin) par le Petr-Syndicat Mixte du Lévezou n’a pas dérogé à la règle et a, une nouvelle fois, connu un succès retentissant.

Ce sont 128 jeunes sportifs en herbe âgés de 8 à 11 ans (ils étaient 171 avant le report), provenant des 19 communes du territoire, qui se sont retrouvés en bordure du lac. Au menu des 10 groupes d’enfants inscrits : cinq rotations de 45 minutes sur dix activités planifiées. Les minots du Lévezou ont pu s’essayer à trois disciplines motorisées avec le quad ainsi que la moto et le kart. La tyrolienne a donné l’opportunité de traverser le site et le mur d’escalade de s’élever allègrement.

Le trampoline et la piste gonflable ont permis de jouer les acrobates, alors que le VTT a démontré les qualités de franchissement et d’équilibre des participants. Le disc golf a prôné adresse et dextérité, le rugby flag, le mini-hand et le mini-foot venant compléter collectivement le riche panel de disciplines.

Encore une fois, les différents intervenants ont su se montrer à la hauteur et proposer un encadrement initiatique de qualité. Tout ce petit monde a pu trouver son bonheur lors de ce rassemblement sportif tant attendu et chapeauté de main de maître par Daniel Julien, maire de la commune. Rendez-vous désormais en juin 2024 pour la 21e édition de l’Aprem’Multisport sur une nouvelle commune du Lévezou.